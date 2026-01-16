Roma. Banda del buco a Colli Aniene, assalto alla banca prima dell’apertura: la Polizia arriva per prima, 5 arresti

Avevano preparato tutto come un’operazione militare: sopralluoghi ripetuti, appostamenti, veicoli rubati per depistare e comunicazioni radio costanti per tenere sotto controllo l’area. Ma il colpo, progettato nei minimi dettagli ai danni di un istituto di credito nel quartiere Colli Aniene, è stato fermato sul nascere dagli investigatori della Squadra Mobile.

All’alba, la Polizia di Stato ha arrestato cinque uomini italiani, età compresa dai 26 ai 53 anni, ritenuti gravemente indiziati di tentata rapina aggravata, ricettazione e, per uno di loro, anche di detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato degli agenti e disposto la custodia cautelare in carcere: tutti sono stati associati a Rebibbia. Come precisato dalle fonti ufficiali, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Colpo hi-tech in banca a Roma: i sospetti e il lavoro della Squadra Mobile

Secondo quanto ricostruito dalla Sezione Antirapina della Squadra Mobile, i primi segnali sono emersi nei giorni precedenti, quando gli investigatori hanno intercettato i movimenti di due uomini già noti per una rapina compiuta anni fa con la tecnica del “buco”. Le attenzioni si sono concentrate sul perimetro dell’istituto di credito: un’area osservata e “misurata” con una costanza che difficilmente può essere scambiata per caso.

L’attività di monitoraggio ha permesso di delineare un copione preciso, fatto di passaggi ripetuti, soste anomale e una serie di cautele tipiche di chi teme di essere seguito. È su questo punto che, sempre secondo la ricostruzione ufficiale, la Polizia ha deciso di alzare il livello dell’intervento, predisponendo un controllo capillare capace di sovrapporsi alle mosse della banda.

Walkie-talkie e pali: il protocollo operativo della “banda del buco”

La modalità operativa descritta dagli investigatori restituisce l’immagine di un gruppo con ruoli definiti e una disciplina non improvvisata. Una vettura veniva posizionata in un punto strategico, con visuale diretta sulla banca. Un’altra auto operava poco distante come “vedetta mobile”: soste prolungate alternate a giri dinamici intorno al bersaglio, in modo da intercettare eventuali pattuglie in avvicinamento e segnalare subito l’allarme.

Il coordinamento avveniva tramite walkie-talkie sintonizzati sulla stessa frequenza. Le ricetrasmittenti, in questo schema, non erano un dettaglio: servivano a mantenere il collegamento costante fra chi faceva da palo all’esterno e chi, nel frattempo, lavorava agli scavi per raggiungere lo stabile da un ingresso secondario. Un sistema “leggero”, rapido, difficile da tracciare in tempo reale se non si è già addosso al gruppo: l’idea di una rapina hi-tech, insomma, non era solo una formula. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Scavi notturni e accesso dall’interno: il piano per colpire all’apertura

Il progetto, sempre stando agli atti ricostruiti dagli investigatori, prevedeva un’azione in due tempi. La parte più delicata era completare il foro durante la notte, limitando rumori e tracce, per poi mascherare l’intrusione alle prime luci e presentarsi “dentro” al momento dell’apertura. Un’entrata che avrebbe potuto sfruttare l’effetto sorpresa e ridurre i margini di reazione del personale.

È un modello che punta più sulla preparazione tecnica che sulla forza bruta: tempi lunghi, studio del contesto, logistica pronta. Ed è anche un segnale che le rapine con la tecnica del “buco”, anche quando sembrano appartenere a un immaginario criminale di altri anni, continuano a evolversi seguendo strumenti e abitudini contemporanee. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La Polizia cinturava l’area: la rete scatta prima del “ciak”

L’intervento decisivo è arrivato quando gli agenti hanno “cinturato” la zona, chiudendo le vie di fuga e bloccando il gruppo proprio mentre il piano stava per entrare nella fase esecutiva. La mossa, secondo la ricostruzione, è stata costruita come una risposta speculare: alla divisione in ruoli della banda si è contrapposto un dispositivo capace di neutralizzare vedette e operativi insieme, senza concedere spiragli. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Durante il blitz, uno dei cinque è stato disarmato: portava una pistola con caricatore e munizioni. Un elemento che, oltre al peso sul piano giudiziario, chiarisce il livello di rischio che un’azione del genere può portare con sé, anche se l’obiettivo è il denaro e non lo scontro.

Kit da rapina sequestrato: ricetrasmittenti, arnesi e chiavi dei locali manomessi

Le perquisizioni, effettuate su veicoli e domicili, hanno portato al sequestro del materiale ritenuto funzionale al colpo: ricetrasmittenti, arnesi atti allo scasso, passamontagna e guanti in lattice. Nelle tasche di uno degli arrestati è stata trovata anche la chiave di un lucchetto che, secondo gli investigatori, custodiva i locali manomessi utilizzati per completare l’irruzione.

Dettagli che compongono un quadro coerente: non solo l’idea di entrare in banca, ma la disponibilità immediata di strumenti per proteggere identità, evitare impronte e muoversi con rapidità una volta superata la barriera fisica.

Rebibbia e accuse: cosa contesta la Procura e cosa succede adesso

L’attività investigativa è stata coordinata dai magistrati del Dipartimento criminalità grave e diffusa della Procura della Repubblica di Roma. Ai cinque indagati vengono contestati, in concorso, i reati di tentata rapina aggravata, ricettazione e detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo. La custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice, indica che l’Autorità giudiziaria ha ritenuto sussistenti le esigenze previste dalla legge in questa fase.

Ora il fascicolo prosegue con gli approfondimenti necessari e con gli atti difensivi che seguiranno. Resta un punto fermo: per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Intanto, nel quartiere e per l’istituto di credito, l’esito dell’operazione evita che un piano costruito con pazienza e tecnologia si trasformi in una rapina consumata, con conseguenze potenzialmente pesanti anche per chi, quella mattina, avrebbe semplicemente aperto una porta per iniziare la giornata di lavoro.