Roma, banda del buco in azione: colpo in gioielleria

Si sono introdotti nel palazzo accanto in piena notte nel centro di Roma. Obiettivo la cassaforte della gioielleria accanto, quella in via Bocca di Leone. Con un piccone hanno fatto un buco nella parete fino a raggiungere il caveau per aprirlo poi con la fiamma ossidrica. La banda, sulla quale ora indagano i carabinieri di San Lorenzo in Lucina, è fuggita con i preziosi, per un valore ancora da quantificare, senza mai entrare in gioielleria e quindi riuscendo a non far suonare l'allarme. Quando stamattina i titolari sono entrati nel negozio e hanno aperto la cassaforte, hanno notato il foro all'interno. Indagini sono in corso, al momento non risultano testimoni mentre si analizzano le telecamere in strada. (di Silvia Mancinelli)

