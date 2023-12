Roma, Bandecchi lancia la nuova radio: in onda da 8 gennaio

(Adnkronos) – "Posso confermare che partirà l'8 gennaio, parlerà principalmente della Roma ma non solo, si occuperà di calcio, quella stupenda malattia che complisce milioni di italiani dai 4 ai 100 anni e andrà anche sul 'dub' nazionale. Aggiungo che nella squadra ci saranno Peppe Lomonaco e Riccardo Angelini", che i tifosi della Roma conoscono come 'Galopeira'. Così all'Adnkronos Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e imprenditore, sulla nuova radio giallorossa, pronta ad andare 'on air' all’inizio del 2024, a ridosso di Roma-Atalanta che si giocherà il 7 all’Olimpico, sulla frequenza 88.100, che Bandecchi controlla da un paio di anni e che ad oggi trasmette solo musica. L'imprenditore livornese spiega la scelta di dedicarsi principalmente alla squadra di José Mourinho. "Non c'è nulla contro la Lazio, io sono molto più amico di Claudio Lotito che del presidente della Roma Dan Friedkin ma da imprenditore ho dovuto constatare che i tifosi della Roma sono molti di più e da lì nasce la decisione. Contiamo di fare un bel prodotto e posso assicurare che non tradiremo lo spirito del derby e dello sfottò che fanno parte della storia radiofonica della città", aggiunge Bandecchi. La campagna 'acquisti' annunciata da Bandecchi, con l'arrivo di nomi noti dell'etere romano nella nuova emittente, potrebbe innescare una sorta di effetto domino con spostamenti di altri speaker e opinionisti tra le varie radio capitoline che, quasi 24 ore su 24, si concentrano su tutto ciò che riguarda la Roma. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

