Roma, bidello condannato per molestie: la Corte ribalta l’assoluzione

Il caso dell’ex bidello

Una storia che ha diviso e continua a far discutere. Al centro della scena c'è un ex bidello sessantottenne dell'istituto Roberto Rossellini di Roma. La sua storia giudiziaria è passata dall'assoluzione iniziale alla recente condanna in appello per violenza sessuale. Tutto ha avuto inizio il 12 aprile 2022, quando una studentessa, che chiameremo Laura, ha vissuto un'esperienza drammatica nei corridoi della sua scuola.

Dall’assoluzione alla condanna: le motivazioni della Corte

In primo grado, l'uomo era stato assolto perché l'episodio era stato considerato un gesto "inopportuno" ma non volontario, durato solo pochi secondi. Tuttavia, la Corte d'appello ha ribaltato questa decisione, sostenendo che portare la mano all'interno dei pantaloni della ragazza rappresentava un atto volontario e non accidentale. Secondo i giudici di appello, tale azione ha violato la libertà sessuale della giovane.

La reazione di Laura e l’intervento legale

Laura è stata descritta come sconvolta e terrorizzata da diversi testimoni tra cui professori e amici. La ragazza ha deciso di denunciare l'accaduto con il supporto del suo avvocato Andrea Buitoni. Durante il processo di primo grado, i giudici avevano comunque ritenuto credibile il racconto della studentessa.

Cosa succederà adesso?

L’avvocato difensore di Avola, Claudia Pirolli, ha ancora la possibilità di ricorrere in Cassazione per tentare di ribaltare nuovamente il verdetto. Se deciderà di farlo o meno è ancora incerto, ma questa opzione lascia aperto uno spiraglio nel complicato iter giudiziario che potrebbe riservare ulteriori colpi di scena.

L'intera vicenda ha suscitato molto clamore non solo tra gli addetti ai lavori ma anche nell'opinione pubblica per il tema della sicurezza nelle scuole e i confini tra comportamento scherzoso e molestia. Il caso continuerà probabilmente a far parlare di sé nel prossimo futuro.

