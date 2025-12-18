Alla vigilia delle festività, un’operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di oltre 115 chili di stupefacenti a Roma, con l’arresto di un 23enne venezuelano. L’attività, condotta dagli investigatori del Commissariato di P.S. Fidene, ha consentito di interrompere una filiera strutturata su deposito e “navette” per la consegna, con sostanza già pronta per essere distribuita su strada.

Maxi sequestro di droga a Roma: l’avvio dai movimenti sospetti e il controllo su strada

Secondo quanto ricostruito, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un’auto in movimento partita da uno stabile indicato nella borgata Malafede, nell’area di competenza Fidene. Il dettaglio che ha insospettito gli operatori è stato l’andamento del veicolo, in marcia nonostante un pneumatico forato. Fermata l’auto per un controllo, gli agenti avrebbero percepito un odore acre, ritenuto riconducibile all’hashish, oltre a rinvenire buste vuote nell’abitacolo, elemento considerato compatibile con attività di confezionamento o trasporto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Maxi sequestro di droga a Roma

A fronte di una situazione che, nell’immediato, non restituiva un riscontro definitivo, gli investigatori hanno deciso di tornare nel luogo di provenienza dell’auto controllata. In quel frangente, un secondo veicolo stava per ripartire. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gli accertamenti sul posto hanno portato al recupero di 5 chili di hashish, ritenuti verosimilmente trasferiti dal primo mezzo al secondo, secondo un meccanismo di consegne rapide ideato per ridurre i rischi e frammentare le quantità durante gli spostamenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Maxi sequestro di droga

Maxi sequestro di droga a Roma: il deposito, la classificazione e i quantitativi sequestrati

L’operazione si è sviluppata ulteriormente con una perquisizione eseguita in una abitazione vicina, individuata dopo approfondimenti investigativi. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto un deposito organizzato, con sostanza divisa e catalogata per tipologia e qualità. Il bilancio ufficiale parla di 97 chili di hashish, 15 chili di marijuana e alcuni grammi di cocaina, per un totale complessivo superiore a 115 chili, come comunicato dalla Polizia.

Il dato, in un periodo caratterizzato da maggiore richiesta e circolazione connessa alle festività, rafforza la lettura dell’intervento come azione preventiva a tutela della sicurezza pubblica e della salute.

Maxi sequestro di droga a Roma: arresto convalidato e misura cautelare

Il giovane che era alla guida dell’auto ritenuta “carica”, un 23enne venezuelano, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il giudice, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Per completezza, si precisa che le evidenze descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve considerarsi non colpevole fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile.