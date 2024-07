Roma, blitz antidroga dei Carabinieri dal centro alla periferia: arrestate 11 persone

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno condotto una vasta operazione antidroga, con interventi dal centro storico alle periferie della Capitale. L’operazione, coordinata con la Procura della Repubblica di Roma, ha portato all‘arresto di 11 persone, tutte gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i blitz sono state sequestrate centinaia di dosi di cocaina, crack, marijuana e hashish, oltre a ingenti somme di denaro contante ritenute provento delle attività illecite.

Dettagli delle operazioni

Nel quartiere Monte Sacro, i Carabinieri hanno arrestato un 60enne romano in via Renato Fucini. L’uomo, fermato alla guida della sua auto, è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, 15 dosi di crack e 490 euro in contanti. I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno invece notato un’insolita attività nei pressi di ponte Sisto, dove un 27enne marocchino si avvicinava ripetutamente ai turisti.

L’uomo, fermato e perquisito, ha tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina e hashish, gettandole sulla banchina del Tevere. La droga è stata recuperata e sequestrata, mentre il sospetto è stato trovato in possesso di 65 euro in banconote di piccolo taglio.

Al Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato sette persone in pochi giorni. Tra queste, un cittadino tunisino è stato visto nascondere droga in una buca nel terreno. Scoperto, ha tentato la fuga, ma è stato catturato e trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e 200 euro.

Due individui sono stati arrestati a Tor Tre Teste mentre occultavano 30 dosi di crack, 4 di cocaina e 315 euro in un’aiuola. Un cittadino egiziano è stato invece fermato per cessione di stupefacenti, con 29 dosi di cocaina rinvenute in una buca.

Banconote e telefoni sequestrati

In altre operazioni nella stessa zona, i Carabinieri hanno fermato e arrestato altre tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti. A Tor Bella Monaca e a Trastevere, sono stati arrestati altri due sospetti, sempre per attività di spaccio.

Sequestri e denunce

Nel quartiere Talenti, i Carabinieri di Montesacro hanno fermato un’auto con a bordo un uomo e una donna di 27 e 28 anni. Durante il controllo, sono stati trovati 12.520 euro in contanti, nascosti in mazzetti. La successiva perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha portato al sequestro di altre dosi di cocaina e hashish, un’agenda con la contabilità dello spaccio, altri due cellulari, materiali per il confezionamento della droga e ulteriori 18.730 euro in contanti. L’uomo è stato denunciato e tutto il materiale è stato sequestrato.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. È importante sottolineare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva. Le operazioni condotte dai Carabinieri testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Capitale, dal centro alle periferie, garantendo la sicurezza dei cittadini e la legalità sul territorio.