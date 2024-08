Roma. Blitz antidroga, sequestrate 757 pasticche di ecstasy, anfetamine e oppio: 24 arresti

Roma è stata teatro di una vasta operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti che ha visto protagonisti i Carabinieri del Comando Provinciale della Capitale. L’operazione, condotta in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, ha portato all’arresto di 24 persone, accusate di detenzione ai fini di spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli in diversi quartieri della città, sia centrali che periferici, riuscendo a bloccare un imponente traffico di sostanze stupefacenti.

Il blitz a Tor Tre Teste: anfetamine e hashish in via Palmiro Togliatti

Nel quartiere Tor Tre Teste, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno fermato un 30enne originario di Terni, che viaggiava con 25 grammi di hashish e 3 grammi di anfetamine. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale di droga: 757 pasticche di ecstasy, ulteriori dosi di anfetamine, oppio e marijuana. L’uomo, gravemente indiziato di spaccio, è stato posto agli arresti domiciliari, misura confermata dal Tribunale.

Spaccio in auto: arresti in via Castel Colonna e San Basilio

Sempre in tema di controlli su strada, via Castel Colonna ha visto l’arresto di due cittadini colombiani, trovati in possesso di 60 grammi di marijuana e 9 grammi di cocaina. I Carabinieri hanno sequestrato anche 1.070 euro, somma ritenuta frutto dell’attività illecita. A San Basilio, invece, il conducente di una Fiat 500 è stato arrestato per possesso di cocaina e per aver fornito false generalità.

Piazza Sempione: lo spaccio viaggia su una Panda

La scena dello spaccio ha toccato anche Piazza Sempione, dove quattro giovani, tutti a bordo di una Fiat Panda a noleggio, sono stati trovati con cocaina, crack e hashish, insieme a 770 euro in contanti. Non lontano, in via Renato Fucini, due donne, sempre a bordo di una Panda, sono state arrestate con cocaina e crack. Un altro arresto è avvenuto in via Nomentana: un cittadino polacco ha consegnato spontaneamente ai Carabinieri 34 involucri di cocaina, che nascondeva nell’auto.

Droga sintetica sequestrata

Cocaina e crack in via Monte Rocchetta

In via Monte Rocchetta, un cittadino romeno è stato sorpreso con 25 dosi di cocaina e 27 di crack. Nella stessa operazione, i militari della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno fermato un 61enne italiano con oltre mezzo chilo di hashish e 65 grammi di cocaina. Un 24enne tunisino è stato invece trovato in possesso di 61 dosi di cocaina, pronte per essere vendute.

Spaccio alla fermata Laurentina

Nell’area della fermata metro Laurentina, i Carabinieri della Stazione di Roma Eur hanno arrestato un giovane di 18 anni, che nascondeva droga all’interno di una borsa frigo. Le successive perquisizioni hanno rivelato ulteriori dosi di hashish e materiali per il confezionamento dello stupefacente.

Altri arresti nei quartieri centrali di Roma

I controlli antidroga non si sono fermati qui: altre nove persone sono state arrestate nei quartieri Trionfale, Casilina, Parioli, Trastevere e Piazza Dante. Le operazioni messe in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma mirano a contrastare con forza il dilagante fenomeno dello spaccio, che colpisce sia il centro che la periferia della Capitale.

Un monito alla legalità

Questa operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella città di Roma. Tuttavia, è importante ricordare che gli arresti effettuati si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari e che, come sottolineato dalla legge, gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.