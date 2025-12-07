I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato vari quadranti del litorale romano, con particolare attenzione alla zona di piazza Gasparri. L’operazione, durata l’intera giornata di ieri (6 dicembre, ndr), è stata organizzata in linea con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio, comunicato ufficialmente, parla di quattro persone arrestate, otto denunciate alla Procura della Repubblica e 17 assuntori di sostanze stupefacenti segnalati e sanzionati, oltre a numerose contravvenzioni al Codice della Strada.

Blitz dei Carabinieri a Ostia: ecco cosa hanno trovato

Il dispositivo predisposto dai Carabinieri sul litorale romano ha coinvolto numerose articolazioni operative. Alla Compagnia di Roma Ostia si sono affiancati il Nucleo Cinofili di Ponte Galeria, un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e il personale delle API della Compagnia Aeroporti, per una copertura capillare sia a terra sia dall’alto.

L’intervento è stato concepito con una duplice finalità: prevenire i reati e intervenire in modo incisivo in quelle aree dove le attività illecite, in particolare legate agli stupefacenti, risultano più radicate. La presenza dei militari, visibile e costante, ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini e un elemento di deterrenza per chi è solito muoversi nel circuito della microcriminalità.

Ostia, Piazza Gasparri passata al setaccio dai Carabinieri

Uno dei fulcri del servizio straordinario è stato piazza Gasparri, zona di Ostia da tempo attenzionata dalle forze dell’ordine per le attività connesse al traffico di droga. Qui i Carabinieri hanno individuato un’abitazione utilizzata come base operativa per lo smercio di sostanze stupefacenti, un vero e proprio “fortino” secondo la definizione degli investigatori.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina, alcune dosi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e strumenti per la pesatura. Il rinvenimento di sostanze e attrezzature ha confermato l’ipotesi di un’attività strutturata di spaccio, inserita nel tessuto del quartiere e capace di alimentare un costante via vai di clienti.

Quattro arresti e otto denunce nei controlli dei Carabinieri sul litorale romano

Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri hanno proceduto all'arresto di altre tre persone. Due di queste erano destinatarie di misure di custodia cautelare in carcere, eseguite dai militari in esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. La terza persona è stata fermata in flagranza per violazione della sorveglianza speciale, misura di prevenzione che impone rigide prescrizioni a chi ha precedenti di rilievo.

Sicurezza stradale

Tutti gli arresti, riferiscono fonti ufficiali, sono stati già convalidati. Nella fascia pomeridiana il servizio si è concentrato anche sulla circolazione stradale, con una serie di posti di controllo che hanno portato alla denuncia di otto persone alla Procura della Repubblica.

I reati contestati riguardano la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il possesso di oggetti atti ad offendere e la guida in stato di ebbrezza, indice di una particolare attenzione anche alla sicurezza stradale.

Controlli dei Carabinieri ad Ostia: multe del Codice della Strada

L’operazione straordinaria presenta numeri significativi. In totale i Carabinieri di Ostia hanno identificato 392 persone, segno di una presenza capillare sul territorio per l’intera durata del servizio. Sono stati controllati 209 veicoli e sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un ammontare complessivo di 26.313 euro.

Le violazioni accertate riguardano in particolare irregolarità nei documenti di guida e di circolazione, mancanza di assicurazione, uso scorretto del veicolo e comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri utenti della strada.

Particolarmente rilevante anche il dato sui consumi di droga: 17 persone sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti e sanzionate amministrativamente. Un elemento che conferma come il fenomeno non riguardi soltanto chi gestisce lo spaccio, ma anche chi alimenta il mercato con l’acquisto al dettaglio.

Controlli dei Carabinieri sul Litorale romano: sicurezza e prevenzione

Le linee strategiche richiamate dal Prefetto Lamberto Giannini e discusse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica puntano a interventi periodici, mirati e visibili, capaci di rendere più difficile l’attività di gruppi criminali radicati in alcuni quadranti del litorale romano.

I controlli di ieri si inseriscono in questa impostazione operativa: azioni condotte con personale specializzato, uso di unità cinofile per la ricerca di droga, supporto aereo per monitorare spostamenti sospetti e verifiche puntuali su strada.

Per i residenti significa trovare sul territorio forze dell’ordine presenti e attive, con una risposta concreta alle segnalazioni e alle preoccupazioni legate a spaccio, degrado e insicurezza percepita. Per chi vive di illegalità, lancia un messaggio chiaro: le aree considerate sensibili restano sotto un monitoraggio costante.

Reazioni dei residenti e commercianti ai controlli dei Carabinieri

Dal punto di vista istituzionale l’operazione viene letta come esempio di coordinamento fra livelli diversi dello Stato. Le indicazioni del Prefetto, le decisioni assunte nel Comitato provinciale e l’azione quotidiana dei Carabinieri convergono in un servizio che unisce prevenzione e repressione.

Nei quartieri interessati, soprattutto ad Ostia, la presenza di pattuglie, unità cinofile ed elicotteri ha richiamato l’attenzione di residenti e commercianti, che vedono in questi interventi una risposta alla richiesta di maggiore sicurezza.

L’Arma sottolinea come l’obiettivo non sia solo colpire singoli episodi di reato, ma anche ridurre la percezione di impunità che spesso accompagna fenomeni legati allo spaccio di droga, all’abusivismo e alla mala condotta su strada.

Un tassello nella strategia dei controlli dei Carabinieri sul litorale romano

Il servizio straordinario condotto a Ostia rappresenta un tassello di una strategia più ampia, che punta a presidiare in modo continuativo il litorale romano con controlli mirati e una collaborazione sempre più stretta con le altre istituzioni. I risultati ottenuti in poche ore – quattro arresti, otto denunce, centinaia di persone identificate, decine di sanzioni e 17 assuntori di droga segnalati – restituiscono l’immagine di un lavoro complesso e costante.