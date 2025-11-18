Roma, blitz del Nucleo Pol Metro nelle stazioni Ottaviano, Spagna, Colosseo e Piramide: bloccati i pickpocket

Il sistema della metropolitana di Roma è tornato al centro di un’operazione ad ampio raggio che ha visto impegnato il Nucleo Pol Metro della Questura in un nuovo blitz, condotto in sincronia negli hub più frequentati. Ottaviano, Spagna, Colosseo e Piramide sono stati gli snodi monitorati dagli agenti, intervenuti nelle ore di maggiore afflusso con l’obiettivo di individuare condotte illecite, prevenire furti ai danni dei passeggeri e verificare la posizione di cittadini irregolari.

L'attività, predisposta dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, conferma la volontà della Questura di mantenere un presidio costante all'interno della rete sotterranea, un'area in cui si concentra una parte rilevante dei reati predatori registrati ogni giorno in città.

Roma, blitz del Nucleo Pol Metro nelle stazioni metropolitane

Secondo i dati forniti dalla Questura, dal mese di aprile 2025 a oggi il Nucleo Pol Metro ha identificato 17.769 persone, di cui 2.073 già note alle forze dell’ordine, con 270 minori e oltre 6.400 cittadini stranieri. Un volume di controlli considerevole che rende l’idea della presenza costante degli agenti lungo le linee della metro e nei punti di accesso più sensibili.

Il bilancio parla anche di 47 arresti e 45 denunciati, con una percentuale di cittadini stranieri pari a circa l’80% delle persone finite in stato di fermo o deferite. I reati maggiormente contestati riguardano furti con destrezza, rapine, ricettazione e porto di oggetti atti a offendere, oltre a episodi legati a sostanze stupefacenti e utilizzo illecito di strumenti di pagamento.

Roma, blitz del Nucleo Pol Metro negli hub Ottaviano, Spagna, Colosseo e Piramide

L'intervento scattato nella tarda mattinata di ieri è stato pianificato in modo da garantire un'azione simultanea nelle stazioni interessate. Gli agenti del Nucleo Pol Metro, coordinati da un funzionario dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno raggiunto banchine, corridoi e percorsi di afflusso utilizzati dagli utenti in un momento della giornata in cui il flusso di passeggeri è particolarmente intenso.

In superficie, una cornice di sicurezza è stata assicurata da contingenti della Forza pubblica, pronti a intervenire in caso di necessità. L’operazione ha consentito di monitorare capillarmente gli spazi e di intervenire con immediatezza su comportamenti sospetti.

Roma, blitz del Nucleo Pol Metro: controlli mirati su persone irregolari

Nel corso dell'intervento dieci cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso l'Ufficio immigrazione per accertamenti sulla loro posizione in Italia. Questo tipo di controlli rappresenta una componente essenziale del lavoro svolto dal Nucleo, poiché consente di verificare i titoli di soggiorno e di individuare eventuali provvedimenti pendenti.

Roma, Nucleo Pol Metro contro i pickpocket

Due persone sono state colte in flagranza mentre sottraevano portafogli ai danni di utenti della metro, mentre un altro portafogli è stato recuperato sui binari dopo che l’autore del furto lo aveva lanciato nel tentativo di cancellare le proprie responsabilità. Altri sei portafogli rubati sono stati recuperati e restituiti alle vittime.

Quattro persone, tutte di origine extracomunitaria, sono state fermate poco dopo aver asportato effetti personali a passeggeri inconsapevoli. Le operazioni di questo tipo confermano quanto il fenomeno dei furti con destrezza sia ancora molto diffuso nelle stazioni in cui i flussi turistici e pendolari sono elevati.

Roma, blitz del Nucleo Pol Metro: arresti per droga

Oltre ai furti, gli agenti hanno individuato due persone sorprese con sostanza stupefacente già confezionata per la vendita al dettaglio. Sono stati inoltre eseguiti arresti relativi a misure restrittive rimaste inevase, con la presenza di soggetti ricercati che si muovevano nelle aree di pertinenza delle stazioni. In modo particolare, attività mirate sono state svolte nella zona di Vittorio Emanuele, Termini e Colosseo, punti considerati sensibili per affluenza e presenza di gruppi dediti ad attività illecite.

Roma, il Nucleo Pol Metro controlla la rete sotterranea

La Questura sottolinea come la vigilanza sulle linee della metro rappresenti una delle priorità operative, insieme alla gestione delle strade di superficie. Il protocollo adottato prevede il coinvolgimento di vari uffici e specialità, così da garantire interventi coordinati e continui.

Polizia e Ama contro il degrado

Un aspetto centrale riguarda il contrasto del degrado e delle situazioni di rischio nei pressi delle stazioni, svolto anche grazie alla collaborazione con Ama spa per la bonifica delle aree pubbliche. I servizi del Nucleo Pol Metro sono programmati quotidianamente tenendo conto del bacino di utenza, degli orari di maggiore affluenza e delle caratteristiche delle zone servite.

Un’attenzione particolare viene rivolta alle stazioni vicine a luoghi di interesse turistico o a siti che ospitano eventi con grande affluenza di pubblico, come le aree limitrofe al Vaticano durante le liturgie settimanali o le celebrazioni giubilari.

Nucleo Pol Metro, un presidio costante nei pressi delle stazioni

Il modello operativo adottato conferma l’intenzione di mantenere un controllo continuo degli spazi sotterranei e delle aree esterne adiacenti alle stazioni, con attività mirate che puntano a prevenire episodi illeciti e individuare subito comportamenti sospetti.

L’operazione condotta ieri rappresenta uno dei tasselli di un lavoro più ampio che, secondo la Questura, proseguirà con ritmi costanti nei prossimi mesi, così da garantire una maggiore sicurezza ai passeggeri e alle migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano la metropolitana come mezzo di trasporto principale.