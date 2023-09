Roma, blitz interforze a Tor Bella Monaca: perquisizioni

(Adnkronos) – Blitz interforze a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Da questa mattina è in corso un'operazione di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale tra viale dell'Archeologia e le zone limitrofe note per lo spaccio di droga. In corso diverse perquisizioni alla ricerca di stupefacenti e di armi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata