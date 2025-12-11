Roma, blitz interforze al mercato Esquilino: sequestrati 1500 kg di alimenti e 50 mila euro di multe

Ingressi presidiati, perimetro cinturato e controlli a tappeto su banchi, magazzini e furgoni. È la scena che si è presentata ieri mattina, dalle 8 in poi, nel mercato Esquilino di Roma, dove un blitz interforze coordinato dalla Questura ha portato al sequestro di circa 1500 chili di prodotti alimentari destinati alla distruzione, a sanzioni per circa 50 mila euro e a tre provvedimenti di espulsione a carico di cittadini stranieri.

Un intervento pianificato da settimane, con riunioni operative che hanno coinvolto anche il Municipio, e che si inserisce in una strategia più ampia di controllo del quadrante urbano compreso fra piazza Vittorio e la stazione Termini.

Blitz interforze al mercato Esquilino, regia della Questura e task force in campo

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto–Guardia Costiera, Polizia Locale, Asl e Ispettorato del lavoro: un vero e proprio fronte comune quello messo in campo al mercato Esquilino, sotto la regia della Questura di Roma.

Il protocollo operativo adottato supera il modello dei controlli isolati affidati a una singola forza di polizia e punta sulla presenza simultanea di più corpi, ognuno con le proprie competenze specifiche: ordine pubblico, controlli fiscali, verifiche sanitarie, rispetto delle norme sul lavoro, tutela del consumatore.

Nelle ore del blitz gli accessi all’area mercatale sono stati presidiati da pattuglie impegnate nella cinturazione degli assi viari, con verifiche sistematiche su veicoli e persone in transito: controlli sui documenti, accertamenti su mezzi adibiti al trasporto di merci, controlli sui permessi necessari per svolgere l’attività commerciale in modo regolare.

Blitz interforze al mercato Esquilino, sequestri record di pesce e generi alimentari

Il fronte più visibile dei controlli riguarda i prodotti esposti sui banchi e conservati nei locali di appoggio. Guardia di Finanza e Guardia Costiera, affiancate dal personale dell’Asl, hanno passato al setaccio in modo capillare le attività che trattano alimenti freschi, con particolare attenzione al pescato.

Il bilancio è pesante: circa 1300 chili di prodotti ittici sono stati sequestrati e avviati alla distruzione perché privi delle indicazioni obbligatorie sulla tracciabilità e sull'informazione al consumatore. In pratica non era possibile risalire con certezza alla provenienza, alle modalità di conservazione e ai passaggi lungo la filiera, condizioni indispensabili per garantire standard igienici adeguati e tutelare la salute di chi acquista.

Altri 200 chili di generi alimentari sono stati sequestrati a carico di tre operatori commerciali, ancora una volta per mancata tracciabilità: un segnale della costanza con cui alcuni soggetti continuano a immettere sul mercato prodotti che non rispettano le regole minime di sicurezza alimentare. I sequestri comportano non solo la distruzione delle merci, ma anche sanzioni amministrative che vanno a sommarsi al conto già rilevante emerso nel corso dell'operazione.

Blitz interforze al mercato Esquilino, lavoro nero e occupazione irregolare di suolo pubblico

L'altro grande capitolo riguarda il rispetto delle norme sul lavoro e l'uso degli spazi. Gli ispettori del lavoro, in sinergia con le altre forze presenti, hanno accertato l'impiego di personale irregolare in diverse attività commerciali. Tre esercizi sono stati sanzionati per l'utilizzo di lavoratori in nero, con la conseguente sospensione delle licenze e una prima tranche di multe per circa 28 mila euro.

La Polizia Locale, dal canto suo, ha elevato quattro sanzioni per irregolarità nell’occupazione di suolo pubblico, segno che anche il rispetto delle regole sugli spazi concessi, sui dehors e sull’estensione effettiva dei banchi resta un fronte caldo. Nel mirino non finiscono solo gli abusivi, ma anche chi, pur avendo una posizione autorizzata, tende a estendersi oltre i limiti consentiti, sottraendo spazio a marciapiedi e vie di fuga.

Blitz interforze al mercato Esquilino, controlli su immigrazione e viabilità

Nell’ottica di un controllo a 360 gradi della zona, l’intervento non si è limitato ai banchi e alle celle frigorifere. Oltre cento persone sono state identificate, con controlli documentali e verifiche sulla posizione sul territorio nazionale.

Sette cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione, dove, al termine degli accertamenti, tre di loro sono risultati irregolari e sono stati colpiti da provvedimenti di espulsione. Parallelamente, sono stati sottoposti a verifica i veicoli commerciali utilizzati dagli imprenditori che operano all’interno del mercato Esquilino: controlli su assicurazioni, revisioni, condizioni dei mezzi e rispetto del Codice della strada.

Due le sanzioni contestate per violazioni alle norme sulla circolazione, a conferma del fatto che, in un’area già congestionata, la corretta gestione del traffico legato alle attività mercatali rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza di chi si muove a piedi e in auto.

Blitz interforze al mercato Esquilino, una strategia di lungo periodo per il quartiere

La mattinata di controlli al mercato Esquilino non è un episodio isolato. Le informazioni diffuse dalla Questura richiamano una “strategia tesa all’innalzamento degli standard securitari della zona”, avviata da mesi con una rinnovata impostazione operativa.

L’idea di fondo è integrare in modo stabile la dimensione dell’ordine pubblico con le competenze sanitarie, fiscali, urbanistiche e di tutela del lavoro dei diversi enti coinvolti. In questo schema unitario rientrano anche le azioni sul decoro urbano, dal contrasto alle occupazioni irregolari di suolo alla rimozione di situazioni di degrado percepito negli spazi adiacenti al mercato.

Il mercato Esquilino, cuore commerciale di un rione multietnico e molto frequentato, viene quindi considerato un punto sensibile, dove la presenza coordinata di più istituzioni punta a tutelare prima di tutto chi opera e acquista nel rispetto delle regole.

Blitz interforze al mercato Esquilino, cosa cambia per operatori e acquirenti

Per gli operatori regolari, la presenza di controlli coordinati rappresenta una forma di tutela rispetto a chi aggira le norme su igiene, lavoro e occupazione di suolo, abbassando prezzi a scapito della qualità e della sicurezza. Chi rispetta licenze, contratti e prescrizioni sanitarie si trova spesso a competere con chi non sostiene gli stessi costi; le verifiche interforze, in questa prospettiva, sono uno strumento per riequilibrare il mercato e garantire condizioni più eque.

Per acquirenti e residenti, l’effetto atteso è una maggiore affidabilità dei prodotti in vendita, in particolare di quelli freschi, che necessitano di standard elevati di conservazione e tracciabilità.

Il sequestro di tonnellate di pescato irregolare è un segnale di allerta sulla presenza di merci che, senza controlli, potrebbero arrivare sulle tavole senza alcuna garanzia sull’origine e sulla catena del freddo. La prospettiva delineata dalle istituzioni è quella di un mercato Esquilino più ordinato, dove chi entra a fare la spesa possa contare su banchi in regola sotto il profilo sanitario, fiscale e del lavoro.