Roma, blitz nei locali della movida: sequestrati tre club per uscite di sicurezza bloccate e carenze antincendio

Dietro luci, musica e cocktail, in tre club notturni nel cuore di Roma sarebbe stato nascosto un rischio concreto per l’incolumità dei clienti. La Polizia di Stato ha sequestrato i locali al termine di un controllo che ha evidenziato irregolarità diffuse: uscite di emergenza rese inservibili, difformità rispetto alle planimetrie autorizzate, criticità legate alla prevenzione incendi e sanzioni per migliaia di euro.

I tre ambienti, sviluppati ciascuno su un piano, risultavano di fatto gestiti dalla stessa società, titolare di un'unica licenza per somministrazione e trattenimenti danzanti.

Roma, blitz nei locali della movida: cosa hanno trovato gli agenti

Gli accertamenti, condotti dalla Divisione amministrativa della Questura, sono partiti dalla sala ballo collocata nel seminterrato. Qui gli operatori si sono imbattuti in installazioni non previste dalla documentazione approvata dalla Commissione comunale di vigilanza: casse acustiche e sistemi di illuminazione appesi al soffitto in condizioni ritenute fuori norma.

Non solo. Tavoli e divani risultavano disposti in modo diverso da quanto autorizzato, con un assetto che, secondo quanto ricostruito, avrebbe aumentato capienza e impatto scenografico riducendo spazi utili in caso di emergenza.

Roma, movida e sicurezza: “spazio calmo” chiuso e dotazioni mancanti

Nel corso del controllo è emerso anche un elemento particolarmente delicato: uno "spazio calmo", che dovrebbe costituire area di protezione in emergenza, risultava inaccessibile perché chiuso a chiave e trasformato in magazzino. A completare il quadro, è stata contestata l'assenza di due estintori obbligatori rispetto al numero originariamente previsto. Dettagli che, in un locale affollato e con musica ad alto volume, diventano decisivi per la gestione di un'evacuazione.

Roma, tre club sequestrati: al primo piano evacuazione ostacolata e sensori non adeguati

La situazione, riferiscono gli accertamenti, non sarebbe migliorata salendo al primo piano. L’area destinata all’evacuazione risultava ostruita dai motori degli impianti, con ostacoli che avrebbero potuto rallentare il deflusso. I sensori antifumo sono stati indicati come sottodimensionati e non è stata rinvenuta traccia dell’estintore previsto in quel livello.

Nel complesso, il riscontro degli agenti avrebbe messo in evidenza difformità evidenti fra documentazione autorizzata e stato reale dei luoghi, con ambienti rimodellati rispetto a quanto dichiarato.

Roma, uscite di sicurezza bloccate: al piano terra un “percorso a ostacoli”

L’aspetto più preoccupante, sotto il profilo della tutela pubblica, è emerso al piano terra, dove confluivano le uscite degli altri due livelli.

In pratica, il percorso di evacuazione sarebbe diventato un itinerario pieno di impedimenti: una porta di emergenza coperta da un pesante tendaggio e bloccata con una spranga in ferro, un’altra ostruita da un grande elemento decorativo, una terza parzialmente coperta da un frigorifero e priva di maniglione antipanico. In caso di pericolo, anche pochi secondi persi possono fare la differenza.

Roma, sequestro convalidato dal GIP: sanzioni e controlli destinati a continuare

Le condizioni riscontrate hanno portato all’elevazione di sanzioni per migliaia di euro nei confronti del titolare e al sequestro immediato dei tre locali. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, valutata la potenziale pericolosità per l’incolumità pubblica, ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida del sequestro.

L’operazione, sottolineano fonti ufficiali, si inserisce nella linea di controlli intensificati sulla movida notturna della Capitale, con verifiche mirate in vari quartieri e con attività destinate a proseguire in sinergia con le altre forze e corpi di polizia.

Per completezza, si precisa che quanto riportato attiene alla fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.