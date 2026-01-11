Il Mercato Esquilino si è svegliato con un nuovo blitz interforze che, dalle prime ore del mattino, ha perimetrato ingressi e vie di accesso, mentre all’interno banchi, magazzini, lavoratori e merci venivano controllati in modo capillare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’operazione, condotta nel quadrante Esquilino-Viminale, ha messo insieme verifiche su igiene e sicurezza alimentare, tracciabilità, lavoro irregolare, immigrazione, controlli su strada e contrasto allo spaccio: un’azione coordinata che, secondo il bilancio ufficiale, ha portato a 280 chilogrammi di prodotti sequestrati destinati alla distruzione e a sanzioni complessive oltre 51.000 euro.

Mercato Esquilino, blitz interforze della Questura: chi ha partecipato e come si è svolto

Il dispositivo è stato coordinato dal dirigente del Commissariato competente sul territorio e ha visto in campo Polizia di Stato e Polizia Locale, con il contributo di Capitaneria di Porto, ASL e Ispettorato del Lavoro.

Il metodo è stato quello dei controlli incrociati: ogni soggetto istituzionale ha operato con le proprie competenze, costruendo un quadro unico che ha toccato, nello stesso momento, norme igienico-sanitarie, conservazione dei cibi, tracciabilità delle merci, regolarità dei rapporti di lavoro, verifiche sulla presenza irregolare e controlli di sicurezza nell’area.

Mercato Esquilino, blitz interforze della Questura: 280 kg sequestrati e rischio per i consumatori

La parte più impattante riguarda il settore alimentare. Gli operatori hanno sequestrato circa 280 kg di prodotti ittici privi di etichette e, dunque, senza tracciabilità: merce che, per legge, non può finire sui banchi e che verrà distrutta. Non si tratta solo di un adempimento formale: la tracciabilità serve a ricostruire provenienza, catena del freddo, condizioni di trasporto e passaggi commerciali, elementi decisivi per la tutela del consumatore.

Nel corso dell’operazione, due titolari di esercizi sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per gravi violazioni nelle modalità di conservazione degli alimenti, ritenuti alterati e potenzialmente pericolosi. Il segnale è netto: sul tema sicurezza alimentare non c’è spazio per scorciatoie, soprattutto in un mercato che serve ogni giorno migliaia di persone.

Mercato Esquilino, blitz interforze della Questura: lavoro nero e licenze sospese

Un altro fronte centrale è stato quello del lavoro. Per sei attività commerciali è scattata la sospensione della licenza a causa dell’impiego di lavoratori in nero, con contestazioni quantificate in circa 25.000 euro.

È un passaggio che pesa su più livelli: da un lato tutela i diritti dei lavoratori, dall’altro mira a ristabilire regole uguali per chi rispetta contratti, contributi e norme di sicurezza. Le sospensioni, insieme alle sanzioni, rappresentano uno strumento immediato per interrompere condotte ritenute gravi e spingere le attività a rientrare nei parametri di legge. Operazione Interforze Mercato Esquilino

Mercato Esquilino, blitz interforze della Questura: decoro, suolo pubblico e irregolarità amministrative

I controlli di Polizia Locale e tecnici ASL hanno portato anche a un pacchetto di contestazioni amministrative legate a occupazioni abusive di suolo pubblico, mancata comunicazione della cessione dell’attività e irregolarità igienico-sanitarie.

In totale sono state elevate 16 contestazioni, con sanzioni pari a circa 5.000 euro; altre due contestazioni su questo fronte sono state formalizzate da personale ASL. È il capitolo che incrocia decoro urbano e regole del commercio: un mercato funziona meglio quando spazi, autorizzazioni e standard sanitari sono chiari e verificabili.

Mercato Esquilino, blitz interforze della Questura: droga, identificazioni ed espulsioni

Nel perimetro dell’operazione rientrava anche il contrasto allo spaccio. Gli agenti del Commissariato P.S. Esquilino hanno sequestrato 3 grammi di hashish trovati addosso a un giovane di origine extracomunitaria, denunciato all’Autorità giudiziaria.

Parallelamente, il controllo del territorio svolto dai Commissariati di zona e dal Compartimento di Polizia Ferroviaria ha portato, nella sola giornata di ieri, all’identificazione di oltre 800 persone lungo il quadrante Esquilino-Viminale.

Sei persone prive di documenti sono state accompagnate all’Ufficio immigrazione: dopo gli accertamenti, cinque cittadini extracomunitari sono stati destinatari di provvedimento di espulsione; per tre è scattato anche il trasferimento al CPR di Ponte Galeria.

Mercato Esquilino, blitz interforze della Questura: controlli sui mezzi e 23 multe al Codice della strada

Le verifiche hanno riguardato anche i veicoli commerciali utilizzati dagli imprenditori attivi nel mercato. Sono state contestate 23 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo oltre 2.000 euro. Un dettaglio che completa la fotografia dell’intervento: non solo banchi e magazzini, ma anche logistica, soste, carico-scarico e regole di circolazione, aspetti che incidono sulla vivibilità del quartiere e sulla sicurezza di pedoni e residenti.

L’operazione, così come ricostruita nel resoconto ufficiale, si inserisce in una strategia che punta a rafforzare legalità, tutela del consumatore e controllo del territorio in un’area ad alta densità di passaggi. I numeri del blitz raccontano un’azione a più livelli: sequestri e denunce sul fronte alimentare, stop alle attività con lavoro irregolare, accertamenti su droga e immigrazione, multe e verifiche su strada.

Un pacchetto che, nelle intenzioni degli investigatori e degli enti coinvolti, mira a rendere più trasparente il funzionamento del Mercato Esquilino e a ridurre le zone grigie che, spesso, si annidano dove l’economia corre più veloce delle regole.