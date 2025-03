Roma, blitz Polizia di Stato nell’ex borghetto di via dell’Acqua Bullicante: scoperta piazza di spaccio a cielo aperto

Nella mattinata di ieri, 14 marzo 2025, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione di controllo e repressione all’interno dell’area nota come “ex borghetto” di via dell’Acqua Bullicante, un quartiere da tempo sotto osservazione per il suo degrado e l’occupazione abusiva di edifici abbandonati. Il blitz ha portato alla scoperta di una vera e propria piazza di spaccio a cielo aperto e all’arresto di due persone coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti.

L’area, conosciuta per la presenza di rifugi di fortuna e vecchi edifici in stato di avanzato degrado, era diventata una zona di riferimento per numerosi spacciatori e acquirenti di droga. Da tempo, i residenti avevano segnalato alle forze dell’ordine la crescente attività illecita che si stava sviluppando nel quartiere. Le denunce, unite a una serie di indagini mirate, hanno portato gli agenti del Commissariato Porta Maggiore a concentrare l’attenzione proprio su quell’area, un tempo abitata da famiglie che oggi è preda della criminalità.

Un’operazione meticolosa e mirata

L’operazione della Polizia di Stato è scattata dopo una serie di servizi di osservazione effettuati dagli agenti. I poliziotti avevano documentato il continuo via vai di persone sospette che si aggiravano nell’area e si rifugiavano in costruzioni abbandonate, utilizzando gli edifici come nascondigli. La situazione si è rivelata più complessa del previsto, con numerosi soggetti coinvolti in un vero e proprio mercato della droga che operava in pieno giorno, lontano dai riflettori della città.

Il momento cruciale dell’operazione è stato quando gli agenti hanno acquisito immagini e video che documentavano il funzionamento della piazza di spaccio. Le riprese mostrano chiaramente i compratori che accedono all’area per acquistare le dosi di droga ordinate. In alcuni casi, gli scambi avvenivano attraverso le sbarre di un cancello che delimitava l’area, evidenziando un traffico continuo e sistematico di sostanze stupefacenti. Le immagini hanno permesso agli investigatori di identificare i principali protagonisti del giro di spaccio.

Arresti e identificazioni

Nel corso del blitz, due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato. Si tratta di un 25enne originario della Guinea e di un 44enne del Bangladesh. I due, all’arrivo della Polizia, hanno tentato invano di nascondersi in uno degli edifici abbandonati, ma sono stati prontamente intercettati dagli agenti e arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. La loro cattura segna un passo importante nella lotta contro il traffico di droga nella zona.

Oltre ai due arrestati, gli agenti hanno rintracciato 22 persone all’interno dell’area occupata abusivamente, tra cui numerosi stranieri privi di documenti. Questi sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione della Questura di Roma per gli approfondimenti del caso. L’operazione ha portato all’espulsione di due di loro, che sono stati trasferiti al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Palazzo San Gervasio in attesa di essere rimpatriati nei rispettivi paesi di origine.

Un’area da bonificare

L’intervento della Polizia di Stato non si è limitato alla repressione del crimine, ma ha anche previsto la bonifica dell’area dal punto di vista igienico-sanitario. Dopo l’occupazione abusiva e il degrado accumulato nel tempo, la zona è stata messa in sicurezza in vista di un possibile recupero e restituzione alla cittadinanza. Le autorità competenti provvederanno ora a eliminare i rifiuti e a garantire che l’area non torni ad essere un punto di riferimento per attività illecite.

Un passo avanti nella sicurezza cittadina

Questo blitz segna un passo importante nella lotta contro il degrado e la criminalità che da anni affliggono alcune zone periferiche della capitale. L’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato nel contrastare il traffico di droga e l’occupazione abusiva di edifici, fenomeni che minano la sicurezza e il benessere dei residenti. Nonostante il successo dell’operazione, resta alta l’attenzione su altri quartieri e aree della città, dove la criminalità continua a proliferare, sfruttando l’isolamento e l’abbandono delle strutture.

Le forze dell’ordine promettono che continueranno a monitorare e intervenire in modo deciso per prevenire l’instaurarsi di nuove piazze di spaccio e per garantire la sicurezza e il rispetto della legge. La collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell’ordine rimane fondamentale per riuscire a contrastare efficacemente la criminalità e ripristinare l’ordine pubblico nelle aree più vulnerabili.

