Roma, blitz sostenitori pro-Palestina in uffici Commissione Europea

Si sono introdotti all'interno dell'edificio che ospita a Roma gli uffici della Commissione Europea per protestare a sostegno della causa palestinese. A compiere questa mattina l'azione dimostrativa, alcuni soggetti riconducibili a centri sociali locali e a frange della comunità palestinese capitolina. Non riuscendo ad entrare a causa della porta di sicurezza, hanno scandito slogan per le scale e sul pianerottolo del secondo piano consegnando un foglio con la scritta "stop genocidio". Gli agenti della Digos e degli altri uffici territoriali, immediatamente intervenuti, sono riusciti a intercettare 10 componenti del gruppo nelle strade del quartiere Monti e a identificarli. Verranno tutti segnalati all'Autorità Giudiziaria.

