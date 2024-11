Roma-Bologna 2-3: Orsolini e compagni affossano la Roma e Juric

Bologna in vantaggio con Castro nel primo tempo, nella ripresa girandola di gol con i giallorossi in parità per tre minuti. Non basta la doppietta di El Shaarawy: Roma 12esima

Roma-Bologna potrebbe essere la parola fine sull’avventura di Ivan Juric sulla panchina giallorossa. Un Bologna compatto e cinico sbanca l’Olimpico contro una squadra che non sembra più seguire i dettami del proprio allenatore. La doppietta di El Shaarawy tiene aperta la partita fino all’ultimo ma senza la concreta possibilità di pareggiare. Tra i fischi assordanti e poi il mutismo della Curva Sud svuotatasi nel secondo tempo è 3-2: Roma a momentaneamente al 12° posto in classifica.

Roma-Bologna: la cronaca del primo tempo

Rispetto alla partita di Bruxelles Ivan Juric per Roma-Bologna cambia 4 elementi: Ndicka è recuperato e torna al centro della difesa, con Cristante che a sua volta torna in mediana al fianco di Kone al posto di Le Fée. Attacco completamente ridisegnato, ma ancora una volta senza Dybala che non figura nemmeno in panchina, così come Pellegrini, Hermoso e Zalewski, out per febbre. Pisilli e Soulé agiscono alle spalle di Dovbyk. Il bologna di Italiano imbattuto in campionato da sette partite, rispetto alla sfida di Champions persa col Monaco cambia due trequartisti nel suo 4-2-3-1, con Orsolini e Odgaard di nuovo titolari. Confermati Ndoye a sinistra e Castro al centro dell’attacco.

Inizio partita con ritmi non elevati: minuto 8, ci prova Miranda dai 25 metri, comodo per Svilar, così come a parti invertite al quarto d’ora Pisilli al quarto d’ora, al termine di una buona sponda con Dovbyk, blocca l’ex della sfida Skorupski. Al 20′ occasione Bologna con Orsolini che sfugge ad Angeliño sulla sinistra all’altezza del centrocampo, porta palla fino in area e prova a pescare sul secondo palo Ndoye, che per poco non arriva sul pallone ma che nella scivolata sbatte violentemente la gamba sinistra sul palo. Il nazionale svizzero è costretto a uscire in barella, al suo posto Karlsson.

È il preludio al vantaggio emiliano. Calcio d’angolo da destra, nessuno colpisce di testa, la palla cade a terra dove Castro a pochi metri dalla porta vince un rimpallo con Celik che provava a spazzare. Roma sotto che prova a reagire e dopo 5 minuti ha un’occasione altrettanto nitida. Kone di forza entra in area da sinistra e la mette in mezzo dove Soulé, troppo avanti e in caduta, colpisce la traversa dal limite dell’area piccola. Poco dopo Mancini ci prova di testa, ancora troppo facile per impensierire Skorupski. Roma in svantaggio all’intervallo e sommersa dai fischi dell’Olimpico.

Nella ripresa 2 gol per parte

Italiano sostituisce De Silvestri già ammonito con Posch nell’intervallo per un Bologna che prova ad addormentare la partita. Juric prova a mischiare le carte in attacco con l’inserimento della doppia punta centrale: fuori Soulé dentro Shomurodov. All’ora di gioco ci prova dal limite su punizione El Shaarawy. Dopo pochi minuti Juric fa un doppio cambio: esordio ufficiale per Dahl, che rileva Celik e si posiziona sulla sinistra con El Shaarawy che va a destra, più Baldanzi per Pisilli. Dopo queste variazioni la Roma pareggia: dalla trequarti cross di Mancini leggermente deviato ed è proprio El Shaarawy che gira di testa verso la porta. Skorupski si tuffa ma non respinge bene il pallone: pareggio con un pizzico di fortuna.

Così come con un pizzico di fortuna il Bologna rimette il naso avanti tre minuti dopo. Castro, al suo ultimo pallone giocato, da centrocampo vede Orsolini in profondità. L’attaccante della Nazionale parte da sinistra, entra in area puntando Angeliño, si accentra e calcia verso la porta. Il difensore spagnolo scivola per intercettare il tiro, la palla si impenna e mette fuori causa Svilar.

Al 70 Ndicka prova la girata da corner, Skorupski para in due tempi. Due minuti dopo 3-1 momentaneo del Bologna: Orsolini ancora con la tipica azione calcia in porta, Ndicka respinge col petto la palla sui piedi di Dallinga che, appena entrato al posto di Castro, indisturbato appoggia in rete. Sembra il colpo del ko ma il Var evidenzia un tocco col la mano dell’attaccante olandese e Manganiello annulla.

Al minuto 77 il tris rossoblù è però regolare grazie a una combinazione perfetta sulla sinistra: Karlsson appoggia per Miranda che di prima ripropone sempre per il giocatore svedese che entra in area e trafigge Svilar. Partita virtualmente chiusa, tra l’altro in un Olimpico ammutolito con la Curva Sud pressappoco svuotata. La Roma accorcia ancora con El Shaarawy. Giro palla rapido dal limite, Angeliño per Shomurodov per l’italo-egiziano che col destro prende il palo interno dell’incrocio. La palla entra e a 8 dalla fine c’è ancora partita con una Roma che però non riesce ad assediare la metà campo felsinea.

All’88’ Shomurodov per Dovbyk che manca il pallone è l’unica vera opportunità per il pareggio in un finale anche molto nervoso. Dopo 6 minuti di recupero si chiude una partita che segna ancora di più la crisi nera della Roma di un Ivan Juric la cui avventura sulla panchina giallorossa sembra proprio al capolinea. Sesta sconfitta stagionale, la quinta in 11 partite di campionato.

Roma-Bologna: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik (61’ Dahl), Cristante, Kone (80’ Paredes), El Shaarawy, Soulé, Pisilli (61’ Baldanzi), Dovbyk (57’ Shomurodov). All. Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (46’ Posch), Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini (84’ Casale), Odgaard (67’ Fabbian), Ndoye (23’ Karlsson); Castro (67’ Dallinga). All. Italiano

Marcatori: 25’ Castro, 63’ El Shaarawy, 66’ Orsolini, 77’ Karlsson, 82’ El Shaarawy

Ammoniti: 45’ De Silvestri, 68’ Miranda, 87’ Mancini, 87’ Karlsson, 95’ El Shaarawy

Arbitro: Manganiello; Assistenti: Raspollini, Di Gioia; Quarto Uomo: Piccinini; VAR: Meraviglia; A-VAR: Marini.

Recupero: 3’ primo tempo, 6’ secondo tempo