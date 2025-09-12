Roma, bomba carta contro centro sociale “La Strada” alla Garbatella

Un’ennesima notte agitata ha scosso il quartiere Garbatella a Roma. Nelle prime ore tra giovedì e venerdì, un ordigno è stato scagliato contro l’ingresso del noto centro sociale La Strada, situato in via Passino. Le autorità hanno confermato che la porta d’ingresso della struttura ha subito danni significativi. Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di attacchi che hanno preso di mira il centro negli ultimi mesi.

Attacco alla Garbatella, “La Strada” sotto assedio

Lo scorso 15 maggio, un evento simile aveva già sconvolto la calma della zona. Questa nuova aggressione avviene a distanza di appena quattro mesi dall’ultimo attacco. Venerdì mattina, gli investigatori della polizia scientifica erano sul posto per effettuare i rilievi del caso e raccogliere prove che possano condurre ai responsabili di questi gesti inquietanti.

Segnali preoccupanti

Sul luogo dell'esplosione sono stati ritrovati segni preoccupanti: croci celtiche disegnate sugli striscioni del collettivo attivo presso il liceo Manara di Monteverde. Questo dettaglio alimenta dubbi sulla matrice ideologica degli attacchi e solleva interrogativi sul clima di crescente intolleranza che pare manifestarsi nella capitale.

Una comunità sotto pressione

I membri del centro sociale La Strada, noti per il loro impegno civile e le posizioni politiche espresse anche in contesti internazionali come la questione palestinese, si sentono colpiti proprio per la loro militanza attiva. In una dichiarazione rilasciata dopo l'accaduto, hanno sottolineato come questi gesti rappresentino un tentativo di intimidazione volto a minare le loro attività.

Cosa succede ora?

Mentre le indagini proseguono sotto la guida delle forze dell'ordine romane, si alza il livello d'allerta nella zona. I residenti e frequentatori del centro sono sempre più preoccupati per la sicurezza nel quartiere. Nel frattempo, le autorità stanno cercando di assicurare alla giustizia gli autori degli atti vandalici, rassicurando al contempo la cittadinanza sulla determinazione nel tutelare la serenità dei cittadini.