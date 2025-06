Roma. Borghesiana, 5 bambini intossicati dal cloro in piscina: uno rischia complicazioni neurologiche

Un bagno che si trasforma in incubo

A Roma, in un centro sportivo situato nella zona di Borghesiana, il divertimento si è trasformato in una corsa al pronto soccorso. Cinque bambini, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, hanno accusato seri malori dopo essersi tuffati nella piscina all'aperto del centro sportivo. Tra loro, un bambino di 9 anni ha avuto bisogno di cure intensive per gravi complicazioni respiratorie dovute all'intossicazione da cloro.

Sintomi preoccupanti e primo soccorso

Le prime avvisaglie sono emerse quando uno dei piccoli nuotatori ha notato un cambiamento nell'acqua: "È diventata gialla", ha esclamato alla madre. Poco dopo, tosse e difficoltà respiratorie hanno colpito i bambini, costringendo gli adulti presenti ad attivarsi immediatamente. I cinque sono stati trasportati d'urgenza al Policlinico Umberto I. Mentre due sono stati subito dimessi, altri due sono rimasti sotto osservazione pediatrica e il più grave è stato trasferito in terapia intensiva.

Indagini in corso: cosa è successo davvero?

La polizia è al lavoro per chiarire le dinamiche dell'incidente. Al momento sembra plausibile l'ipotesi di un accumulo accidentale di cloro nelle bocchette vicino alle quali si trovavano i bambini. Il responsabile della struttura ha spiegato con angoscia come l'accaduto sia stato del tutto imprevedibile: "I valori erano normali al mattino", racconta. Ciò nonostante, mentre la struttura cerca di dimostrare la propria regolarità e conformità alle norme vigenti, le indagini proseguono per comprendere le cause precise del malfunzionamento.

