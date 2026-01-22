Un parco che fino a qualche anno fa era curato e fruibile, oggi viene descritto come un’area lasciata all’incuria, senza custodia, senza messa in sicurezza e senza manutenzione ordinaria. È il parco pubblico di via Novara di Sicilia, nel quadrante Borghesiana-Finocchio, Municipio Roma VI delle Torri, al centro di un’interrogazione rivolta al sindaco Roberto Gualtieri e agli assessori competenti, presentata dai consiglieri capitolini di Forza Italia e dal vicepresidente della Giunta municipale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Parco via Novara di Sicilia, l’accusa di FI: “Periferia dimenticata e decoro compromesso”

Nel testo diffuso da Forza Italia Roma, il parco viene indicato come "simbolo del disinteresse verso la vera periferia", con effetti evidenti sul decoro urbano. La nota insiste anche sul valore della posizione: un'area verde considerata strategica in un territorio municipale definito "complesso", dove gli spazi pubblici hanno un ruolo determinante per famiglie, bambini e giovani.

Da qui l’affondo politico: non si tratta di una semplice aiuola, ma di un punto di aggregazione che, nelle intenzioni, dovrebbe offrire socialità e qualità della vita.

Parco via Novara di Sicilia, cosa è cambiato dal privato a Roma Capitale

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda l’origine dell’area. Secondo quanto riportato nella nota, quando il parco era ancora in capo alla proprietà privata come opera a scomputo risultava curato e pienamente accessibile. Dopo il passaggio a Roma Capitale, sostiene Forza Italia, l’area sarebbe stata progressivamente lasciata senza interventi ordinari, con un arretramento percepibile nello stato generale e nella fruibilità.

È su questa transizione che si concentra la richiesta di “chiarezza”: chi deve intervenire, con quali risorse, con quale cronoprogramma. Parco via Novara di Sicilia

Parco via Novara di Sicilia, l’iter fermo: la richiesta del Municipio e il mancato trasferimento

Forza Italia ricostruisce anche il percorso amministrativo: circa due anni fa, il Municipio VI avrebbe richiesto formalmente, con un atto di Giunta, il trasferimento dell’area nel patrimonio municipale, così da poter garantire gestione diretta e manutenzione costante. Ma, sempre secondo la nota, l’iter risulta ancora fermo e privo di riscontri da parte del Campidoglio. Da qui la scelta dell’interrogazione a Gualtieri e agli assessori, con l’obiettivo di ottenere una risposta su tempi e responsabilità in questa fase di attesa.

Parco via Novara di Sicilia, la domanda politica: sicurezza e manutenzione ordinaria come priorità

Il cuore della contestazione non è solo estetico. Nel comunicato viene richiamata l'assenza di custodia e di messa in sicurezza, oltre alla mancanza di manutenzione ordinaria. In parole semplici: un parco lasciato senza interventi rischia di diventare un luogo evitato, non frequentato, che perde la sua funzione pubblica.

La richiesta di Forza Italia, nelle dichiarazioni attribuite ai consiglieri capitolini Francesco Carpano e Rachele Mussolini insieme al vicepresidente della Giunta municipale Andrea La Fortuna, è che non si continui a rinviare e che le periferie non restino territori dimenticati. Parco via Novara di Sicilia

Parco via Novara di Sicilia, cosa può succedere adesso dopo l’interrogazione

L’interrogazione apre ora un passaggio formale: la risposta attesa dal Campidoglio dovrà chiarire lo stato dell’area e il percorso per il trasferimento richiesto dal Municipio, oltre alle eventuali misure immediate per ripristinare condizioni minime di sicurezza e decoro.

Per i residenti di Borghesiana-Finocchio la questione è concreta: un parco utilizzabile o un’area che resta chiusa di fatto, perché non garantisce standard adeguati.

Il dibattito, ancora una volta, mette a fuoco un tema cittadino ricorrente: la cura del verde pubblico come cartina di tornasole della presenza delle istituzioni nei quartieri più esterni della Capitale.