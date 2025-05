Roma Borghesiana, scontro tra due auto: tre feriti in codice rosso, grave una bimba di sei anni

Un incidente stradale ha sconvolto la tranquilla zona di Borghesiana, alla periferia di Roma. Il dramma ha avuto luogo in via Giarre, dove si sono scontrate due auto. Tre sono i feriti: una bambina di appena sei anni, la sua mamma e l’autista dell’altro veicolo. Una storia che colpisce al cuore, ed anche per questo merita di essere raccontata nel dettaglio.

Il tragico incidente

Il dramma della strada si è consumato tra il rumore dei motori e l’asfalto di via Giarre. La bambina viaggiava con la mamma in auto al momento dell’incidente. L’impatto è stato violento tanto che la piccola ha dovuto essere trasportata con l’elisoccorso all’ospedale in condizioni critiche.

Non è stata l’unica a subire danni gravi: trasportata in codice rosso anche la mamma, di 41 anni, e il conducente dell’altro veicolo. Un incidente traumatizzante, con conseguenze gravi, che sconvolge la vita di queste persone e allarma una comunità intera.

Le indagini sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del gruppo VI Torri per i rilievi, i carabinieri e il 118. Le indagini sono in atto e i dettagli del terribile incidente stanno iniziando a emergere. Non si esclude che uno dei veicoli potesse viaggiare contromano, aggiungendo così un’ulteriore nota di drammaticità a questo tragico evento.

Storie come questa scuotono e sollecitano la nostra coscienza collettiva sulla sicurezza stradale. Viaggiamo tutti su queste strade e la sicurezza non deve essere mai messa in secondo piano. L’importanza della guida responsabile, del rispetto del codice della strada e della cura nella manutenzione del nostro veicolo diventano evidenti di fronte a tragedie come questa.

