Roma. Borse sparite nei bar, furti nei negozi e sui bus: 9 arresti a Prati, Torrino, Eur e Spinaceto

Ladri e rapinatori che si muovevano in strada, sugli autobus, nei bar e nei negozi, con azioni rapide e studiate, colpendo diversi quadranti della Capitale. È questo il quadro delineato dalla Polizia di Stato, che nelle ultime ore ha eseguito nove arresti a Roma, con interventi concentrati nei quartieri Prati, Torrino, Eur e Spinaceto.

Un’operazione spezzettata in più episodi, ma con un filo comune: controlli mirati, tempi d’intervento rapidi e un lavoro di osservazione che ha permesso di fermare gli indiziati mentre erano ancora in azione o subito dopo.

Furti e rapine a Roma, la mappa dei colpi nei quartieri della Capitale

Il primo intervento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è arrivato al termine di un’attività di osservazione prolungata. Nel mirino un’auto a noleggio con quattro persone a bordo, notata per manovre giudicate sospette e brevi soste davanti ad alcuni esercizi pubblici. Gli agenti del Commissariato di P.S. Romanina l’hanno seguita fino al quartiere Prati, dove il gruppo è entrato in azione.

Colpi nei locali di Prati, il “copione” e l’auto pronta alla fuga

Lo schema, spiegano dalla Polizia, era semplice e collaudato: il conducente restava al volante con il motore acceso, mentre i complici si introducevano nel locale scelto. All’interno, uno dei componenti del gruppo avrebbe distratto i clienti; nel frattempo, due donne avrebbero sottratto una borsa lasciata sullo schienale di una sedia, puntando su un gesto rapido e poco appariscente.

Fermati durante la fuga, sono stati trovati in possesso della refurtiva, già svuotata: portafogli, documenti e carte di credito. Per loro è scattato l’arresto con l’accusa di furto con destrezza in concorso.

Tentata rapina sul bus al Torrino, minacce all’autista e intervento delle Volanti

Poche ore dopo, l’attenzione si è spostata verso sud, in zona Torrino. Qui l’intervento delle Volanti, attivato da una segnalazione, avrebbe impedito l’escalation di una tentata rapina ai danni del conducente di un autobus. La chiamata riferiva di un’aggressione e della richiesta di denaro sotto minaccia da parte di una coppia.

L'arrivo immediato di una pattuglia ha bloccato l'azione: i due sono stati fermati durante la fuga e sono ora gravemente indiziati, in concorso, di tentata rapina aggravata. Uno dei due, inoltre, avrebbe opposto resistenza fino a danneggiare l'auto di servizio: dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Furto nel negozio all’Eur, dalla merce nascosta alla reazione contro la vigilanza

Le "luci blu" si sono poi accese nel quartiere Eur. Gli agenti del IX Distretto Esposizione sono intervenuti in un negozio di abbigliamento dopo la chiamata del titolare. Un giovane di origini rumene era stato bloccato dall'addetto alla sicurezza: secondo la ricostruzione, avrebbe tentato di superare i commessi dopo essere entrato in camerino e aver "alleggerito" la merce, indossandola per uscire in modo discreto.

Il tentativo di reagire, aggredendo il responsabile della vigilanza, è stato neutralizzato dall’arrivo dei poliziotti, che lo hanno intercettato trovandolo con una tronchese e una tacca antitaccheggio ancora in tasca. È ora gravemente indiziato del reato di tentata rapina.

Aggressione a Spinaceto e refurtiva, i documenti rubati e le vittime dei giorni precedenti

L’ultimo intervento, in ordine di tempo, è avvenuto a Spinaceto. Due giovani sono stati arrestati in flagranza dagli agenti del Commissariato di zona dopo aver rapinato un uomo, sottraendogli giubbotto, portafogli e alcuni farmaci. La perquisizione personale ha fatto emergere un dettaglio che amplia il perimetro dell’episodio: sono stati trovati anche altri documenti, risultati rubati ad altre vittime nei giorni precedenti.

Un elemento che, per gli investigatori, può essere utile per collegare ulteriori denunce e ricostruire eventuali responsabilità in fatti analoghi.

Motivazioni, conseguenze e reazioni: il focus sulla prevenzione e sulla rapidità degli interventi

In episodi di questo tipo le motivazioni seguono spesso logiche immediate: colpire dove l’attenzione cala, sfruttare la confusione dei locali, il movimento sui mezzi pubblici, i momenti concitati in cui una persona è più vulnerabile. La conseguenza, per chi subisce, non è solo economica: documenti sottratti, carte da bloccare, paura, disagio e giornate complicate da pratiche e denunce.

Dal punto di vista operativo, la risposta della Polizia di Stato evidenzia il peso del presidio del territorio: osservazione, pattuglie pronte a intervenire, segnalazioni raccolte e verificate in tempo reale, collaborazione di testimoni e addetti alla sicurezza, come nel caso del negozio all’Eur. Anche la scelta di agire in flagranza o subito dopo il fatto permette di recuperare parte della refurtiva e di avviare rapidamente gli accertamenti.

Per completezza si precisa che le evidenze informative e investigative descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, per tutti gli indagati, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.