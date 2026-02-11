Roma, botte all’ex amante per i gioielli: un prete patteggia 1 anno e 4 mesi

Una vicenda che unisce violenza domestica, tentata rapina e un percorso giudiziario arrivato al patteggiamento: a Roma un sacerdote di 63 anni, noto come don Pino, ha definito con un accordo in tribunale la sua posizione per un’aggressione avvenuta nel settembre 2021 ai danni di una donna con cui aveva avuto una relazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tentata rapina in casa: cosa ricostruiscono gli atti

Secondo l’imputazione, il parroco avrebbe raggiunto l’abitazione della donna, una romana oggi 70enne, con l’obiettivo di impossessarsi dei gioielli custoditi in cassaforte. Per procurarsi un “ingiusto profitto”, si legge negli atti, l’avrebbe strattonata e colpita più volte alla testa usando un lingotto d’argento, costringendola ad aprire la cassaforte e a rovesciarne il contenuto sul letto. L’azione, sempre secondo l’accusa, non si sarebbe fermata ai colpi: l’uomo avrebbe tentato anche di impedire la richiesta di aiuto, strappando il cellulare di mano alla donna e scaraventandolo a terra. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il ruolo del figlio e l’arrivo delle forze dell’ordine

Nel racconto processuale un passaggio risulta decisivo: la 70enne sarebbe riuscita a contattare il figlio, che si è precipitato a casa. Il suo arrivo, insieme all’intervento delle forze dell’ordine, avrebbe bloccato l’uscita del sacerdote e fatto fallire la sottrazione dei monili: i gioielli, secondo quanto contestato, erano già stati raccolti e inseriti in una busta di plastica.

Lesioni e prognosi: il referto medico dopo l’aggressione

Portata in ospedale, la donna è stata dimessa con sette giorni di prognosi. Le lesioni descritte riguardano contusioni all’avambraccio, alla faccia, al cuoio capelluto e al collo. Elementi che, uniti alla dinamica contestata, hanno portato alla configurazione di reati che non restano confinati al rapporto personale fra i due, ma ricadono in un perimetro di interesse pubblico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Denuncia all’Aurelio e procedimento che va avanti comunque

La denuncia è stata presentata al XIII Distretto di polizia Aurelio. Nel corso dell’iter, la donna avrebbe anche tentato di rimettere la querela, ma il procedimento è proseguito perché si tratta di ipotesi di reato procedibili d’ufficio. Da qui le indagini, il rinvio a giudizio e infine la scelta del patteggiamento.

Patteggiamento: pena, risarcimento e il gesto di beneficenza

Ieri il sacerdote ha patteggiato un anno e quattro mesi per tentata rapina e lesioni. Prima dell’accordo, ha risarcito la persona offesa con quattromila euro: una somma che la donna ha deciso di devolvere in beneficenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Un dettaglio che non cancella la gravità della contestazione, ma che fotografa un passaggio riparativo inserito nel percorso giudiziario.

Un caso che interroga istituzioni e responsabilità personali

Oltre al profilo penale, la vicenda richiama un tema delicato: quando la violenza si manifesta dentro relazioni terminate e in contesti dove il ruolo pubblico di uno dei protagonisti amplifica l’impatto sociale. Secondo quanto emerso, il sacerdote è stato poi nominato cappellano di un ospedale vicino Padova. Un passaggio che inevitabilmente alimenta domande su vigilanza, percorsi di recupero, valutazioni interne e tutela delle persone offese, che restano il punto da cui partire.