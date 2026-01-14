Roma, box auto come base della droga a Centocelle: arrestato 51enne con 55 chili di hashish e 2 di cocaina

Un box auto trasformato in deposito operativo, usato per rifornire le piazze di spaccio della periferia est di Roma. È lo scenario ricostruito dalla Polizia di Stato al termine di un’indagine della Squadra Mobile della Questura di Roma che ha portato all’arresto di un uomo di 51 anni, di origini calabresi, ora gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Roma, il viavai e i movimenti con il SUV: l’indagine della Squadra Mobile

Gli investigatori, secondo quanto riferito in una nota ufficiale, avrebbero intercettato uno "strano viavai" legato ai movimenti dell'uomo, che utilizzava un vecchio SUV per spostarsi dal deposito alle aree note per l'attività di vendita al dettaglio. Dopo averlo individuato, gli agenti lo hanno seguito con discrezione per circa 24 ore, attendendo il momento ritenuto più opportuno per intervenire e risalire al punto di stoccaggio.

Roma, il box a Centocelle usato come hub: attrezzature da officina e droga “marchiata”

La base operativa era un garage nella disponibilità dell’indagato, a pochi passi dall’abitazione romana. All’interno, in mezzo a materiali e strumenti tipici di un’officina meccanica, era nascosta la sostanza stupefacente: panetti con etichette e scritte che richiamavano serie tv e stereotipi criminali, un dettaglio che racconta anche l’evoluzione “commerciale” del narcotraffico, capace di costruire riconoscibilità del prodotto e linguaggi di richiamo per il mercato illegale.

Roma, sequestrati 120 panetti di hashish, cocaina e una carabina senza matricola

Nel deposito gli agenti hanno rinvenuto 120 panetti di hashish, per un peso complessivo indicato in circa 55 chilogrammi, oltre a quasi 2 chilogrammi di cocaina. Non solo droga: durante l'operazione è stata trovata anche una carabina completa di munizioni, priva di segni identificativi. Insieme alle sostanze, sono stati sequestrati il materiale per il confezionamento e lo "sporzionamento" e alcune centinaia di euro in contanti.

Roma, denaro e altra sostanza trovati anche in casa: scattano arresto e convalida

Ulteriori riscontri, sempre secondo quanto comunicato dagli inquirenti, sono arrivati dalla perquisizione nell’abitazione in uso al 51enne: lì sarebbero stati trovati altra sostanza stupefacente e denaro contante, rispetto ai quali l’uomo non avrebbe fornito indicazioni credibili sulla provenienza. A quel punto è scattato l’arresto, poi convalidato dall’Autorità giudiziaria: l’indagato è stato trasferito in carcere.

Roma, l’impatto sulle piazze di spaccio e il messaggio del controllo del territorio

Il sequestro di un quantitativo così rilevante di hashish e cocaina, unito alla presenza di un'arma, indica un livello organizzativo non improvvisato e una capacità di approvvigionamento destinata a incidere sulle dinamiche dello spaccio in zona est. L'operazione, nelle intenzioni della Questura, mira anche a interrompere la catena logistica che alimenta le piazze: colpire il deposito significa ridurre la disponibilità immediata di droga e aumentare la pressione investigativa su reti e contatti.

Per completezza si precisa che le evidenze descritte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.