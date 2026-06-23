Roma. Bravetta, controlli dei Carabinieri nel quartiere: cocaina e anabolizzanti sequestrati, cinque arresti

Cinque persone arrestate, tre denunciate, 260 cittadini identificati e 150 veicoli controllati. A Bravetta il servizio straordinario dei Carabinieri ha portato a sequestri di droga, denaro contante e un ingente quantitativo di sostanze anabolizzanti, confermando l’attenzione crescente sulle aree urbane dove microcriminalità, spaccio e violazioni delle misure giudiziarie continuano a richiedere interventi mirati.

Bravetta sotto controllo: numeri e risultati dell’operazione dei Carabinieri

L’attività ha impegnato i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere con pattuglie automontate e appiedate, distribuite nel quartiere per verifiche su strada, controlli mirati e interventi di prevenzione. Il bilancio restituisce la fotografia di un’operazione ampia: 260 persone identificate, 150 mezzi controllati, sanzioni al Codice della strada per circa 1.000 euro, cinque arresti e tre denunce a piede libero.

Il dato più rilevante riguarda la varietà dei reati emersi durante il servizio. Accanto agli arresti per detenzione ai fini di spaccio, sono stati eseguiti interventi legati alla violazione di prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria e all’esecuzione di un ordine di carcerazione. A questi episodi si aggiungono il sequestro di cocaina, hashish, denaro ritenuto collegato ad attività illecite e una quantità consistente di farmaci dopanti detenuti senza prescrizione.

La presenza di pattuglie a piedi e su mezzi ha permesso di coprire più punti del quartiere, con controlli su ciclomotori, automobili e abitazioni. Una modalità operativa che punta a incidere sulle condotte più visibili, come lo spaccio su strada, e su quelle meno immediate da intercettare, come la detenzione di sostanze vietate in ambito domiciliare.

Cocaina e contanti: gli arresti per spaccio a Bravetta

Tre arresti sono scattati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Il primo riguarda un cittadino albanese di 22 anni, fermato a bordo di un ciclomotore. Durante il controllo è stato trovato con 10 dosi di cocaina, per un peso di circa 11 grammi, e 280 euro in contanti. Il giovane è rimasto in attesa della convalida della misura.

Un secondo intervento ha riguardato un italiano di 33 anni, controllato alla guida di un’autovettura. I militari hanno rinvenuto 8 dosi contenenti 4 grammi di cocaina e 220 euro in contanti. Dopo gli accertamenti, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il quantitativo maggiore è stato sequestrato a un romano di 31 anni. L’uomo è stato fermato inizialmente in auto, dove sono stati trovati 22 involucri con 27,5 grammi di cocaina e 880 euro in contanti. La perquisizione proseguita nella sua abitazione ha portato al rinvenimento di altri 71 involucri della stessa sostanza, per circa 89 grammi, oltre a 8.530 euro in denaro contante. Anche in questo caso è scattata la misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il totale delle somme sequestrate durante i diversi interventi sfiora i 10.000 euro. Un elemento che, nella lettura investigativa, rafforza il quadro di un’attività non episodica, legata alla vendita al dettaglio di stupefacenti e a circuiti locali di approvvigionamento e distribuzione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Violazione del divieto di avvicinamento e ordine di carcerazione

Nel corso del servizio è stato arrestato anche un cittadino romeno di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, per violazione dell’articolo 387-bis del Codice Penale. L’uomo, sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie, ha infranto la prescrizione entrando nell’abitazione della donna. Dopo le formalità, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Un altro arresto ha riguardato un cittadino moldavo di 38 anni, senza fissa dimora e con precedenti. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso il 14 aprile 2026 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’uomo deve espiare una pena di 5 anni, 4 mesi e 21 giorni di reclusione ed è stato trasferito nella Casa Circondariale di Roma Regina Coeli.

Questi due episodi allargano il significato dell’operazione oltre il contrasto allo spaccio. I controlli sul territorio, infatti, consentono anche di intercettare persone destinatarie di provvedimenti giudiziari, verificare il rispetto delle misure cautelari e intervenire nelle situazioni che possono avere ricadute dirette sulla sicurezza delle vittime.

Anabolizzanti, cocaina e mazza da baseball: i sequestri nel quartiere

Uno degli elementi più significativi del servizio riguarda il sequestro di sostanze anabolizzanti. Durante una perquisizione domiciliare a carico di un romano, i Carabinieri hanno trovato un vasto assortimento di farmaci dopanti e steroidi, detenuti senza prescrizione medica. Il materiale comprendeva centinaia di compresse e decine di fiale di diverse tipologie.

Il sequestro apre una finestra su un fenomeno spesso meno visibile rispetto allo spaccio di droga nelle piazze urbane. Gli anabolizzanti circolano fuori dai canali sanitari regolari e possono alimentare mercati illegali con rischi pesanti per la salute di chi li assume senza controlli medici. La presenza di più tipologie di prodotti e formati suggerisce una disponibilità ampia, non riconducibile a un uso occasionale.

Durante un altro controllo stradale, un uomo è stato trovato con diversi involucri di cocaina, per un peso superiore a 7 grammi, oltre a denaro contante. In una vettura, invece, i militari hanno rinvenuto una mazza da baseball nascosta sotto il sedile del conducente. Due persone sono state segnalate per uso personale di stupefacenti: una aveva circa 7 grammi di hashish alla guida, con ritiro immediato della patente, l’altra una modica quantità di cocaina.

La somma di questi episodi conferma quanto i servizi a largo raggio servano anche a far emergere situazioni diverse nello stesso contesto urbano: spaccio, possesso per uso personale, armi improprie, violazioni alla circolazione, farmaci detenuti senza titolo. Ogni elemento viene trattato con strumenti differenti, dalla denuncia al sequestro, dalla segnalazione amministrativa alla misura cautelare.

Sicurezza a Bravetta: perché i controlli continueranno

Il monitoraggio nel quartiere proseguirà nei prossimi giorni. La scelta di mantenere alta la pressione risponde alla necessità di rendere più costante la presenza dello Stato nelle aree dove residenti e commercianti chiedono controlli visibili, specialmente nelle fasce orarie più sensibili e nei punti soggetti a maggiore passaggio.

Bravetta è un quadrante popoloso, attraversato ogni giorno da traffico locale, spostamenti verso il centro e collegamenti con altre zone della Capitale. Proprio questa conformazione rende necessari interventi capaci di unire prevenzione, identificazioni e attività investigativa sul campo. Il risultato dell’ultima operazione mostra come una verifica su strada possa trasformarsi in un arresto per spaccio, in una perquisizione domiciliare o nell’esecuzione di un provvedimento pendente.

Il dato dei 260 identificati e dei 150 veicoli controllati racconta anche il lato ordinario della sicurezza: presenza, verifiche, sanzioni, controllo della mobilità e risposta immediata alle irregolarità. Non si tratta soltanto di arresti. La forza di queste operazioni sta nella capacità di colpire più livelli di illegalità, impedendo che il degrado quotidiano diventi abitudine.