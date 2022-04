Roma. Buca il soffitto per occupare una casa abusivamente: 56enne denunciato

Un 56enne ha occupato una casa popolare dell’Ater di Roma in via Ostuni al Quarticciolo, dopo aver scavato e creato un accesso dal tetto.

Casa occupata: 56enne apre un buco nel soffitto

Nella Capitale le case occupate abusivamente sono ancora un problema al centro del dibattito pubblico e politico. Tuttavia, nei tanti casi che hanno fatto notizia, che si sono susseguiti in questi anni, quello recentemente scoperto dalla Polizia locale di Roma Capitale è fuori dal comune.

Infatti, questa volta ad essere protagonista di questa vicenda è un uomo di 56 anni di cittadinanza polacca che ha scavato dalla terrazza un buco per introdursi, dal soffitto, nell’abitazione rimasta libera poiché l’inquilino precedente era morto.

Ed è stato proprio questo ha far sospettare gli altri inquilini. Per qualche settimana, infatti, alcuni abitanti della palazzina avevano cominciato a sentire dei rumori. Preoccupati, data la consapevolezza che l’abitazione era vuota, hanno provveduto a chiamare le forze dell’ordine. Ma nonostante l’intervento degli agenti della Polizia di Roma Capitale non erano stati trovati segni di effrazione.

Tuttavia, i rumori continuavano a persistere, ed è stato allora che gli agenti del V gruppo Casilino hanno voluto approfondire la questione. Con un ulteriore sopralluogo si sono recati anche nel terrazzo condominiale. E così si sono accorti di una botola che dal terrazzo dava nell’appartamento dove si sentivano i rumori. Un vero punto d’accesso scavato nel soffitto nel quale era posta una scala.

Dopo la scoperta gli agenti hanno deciso di appostarsi per vedere chi avesse occupato la casa. Dopo un paio di ore è apparso davanti i loro occhi un uomo che si è calato dal terrazzo dentro il buco creato da lui.

L’uomo successivamente è stato bloccato all’interno dell’abitazione mentre guardava la televisione. Colto in fragrante rimane stranito dall’irruzione degli agenti. “Sono a casa mia, l’ho occupata per primo. Non ho rotto neanche la serratura“, ha esordito.

Successivamente le forze dell’ordine hanno portato il 56enne nei loro uffici dove è stato denunciato per occupazione abusiva e danneggiamento. I due reati commessi, dato che sono entrambi penali, probabilmente porteranno l’uomo a un processo.

