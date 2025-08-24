Roma, buona la prima: Wesley decide all’Olimpico contro il Bologna, Gasperini sorride

C’è un filo che lega la Roma all’Olimpico, e non è solo questione di risultati. Centouno giorni dopo la notte di Coppa Italia, i giallorossi sono tornati davanti al proprio pubblico per aprire la nuova stagione di Serie A. L’impatto è stato forte: 63.681 spettatori sugli spalti, cori a non finire e una spinta che si è trasformata presto in sostegno concreto. La squadra di Gasperini ha battuto il Bologna 1-0, con un gol di Wesley al 53’, e ha iniziato così con il piede giusto la sua avventura in campionato.

Il ritorno all’Olimpico della Roma e la spinta dei 63mila

La partita è stata viva fin dall’inizio. La Roma ha mostrato subito la mano di Gasperini: pressing alto, aggressività e ricerca ossessiva della riconquista palla. Cristante ha colpito un palo con un colpo di testa, mentre Ferguson – all’esordio in Italia – ha dato subito segnali importanti, muovendosi da centravanti moderno e creando sponde e spazi per i compagni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Bologna, invece, ha faticato a superare la metà campo giallorossa. Solo nel finale di tempo, complice anche l’uscita per infortunio di Immobile e Casale, i rossoblù hanno guadagnato campo e sfiorato il vantaggio con una conclusione di Castro respinta dalla traversa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Wesley, esordio da protagonista

La ripresa ha cambiato l’inerzia del match. E la svolta porta la firma del nuovo arrivato Wesley. L’azione è stata rocambolesca: un rimpallo tra il brasiliano e Lucumì, difensore del Bologna, ha trasformato un pallone innocuo in occasione d’oro. Il destro di Wesley non è stato esteticamente perfetto, ma è passato sotto il corpo di Skorupski e ha fatto esplodere l’Olimpico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per un ragazzo arrivato in estate e catapultato subito in Serie A, segnare al debutto davanti a oltre 60mila persone è il modo migliore per presentarsi. Gasperini lo ha voluto, la Roma lo ha accolto, e Wesley ha subito risposto presente.

Gestione, occasioni mancate e brividi finali

Dopo il gol, la Roma ha gestito. Koné ha avuto tra i piedi la palla del possibile raddoppio, ma l’ha sciupata. Dybala, entrato negli ultimi minuti, ha dato qualità e ha sfiorato il 2-0 in più di un’occasione. Sul fronte opposto, Bernardeschi – al debutto con il Bologna – ha sfiorato un pareggio che avrebbe avuto il sapore della beffa.

Nonostante qualche rischio, la Roma non ha mai realmente perso il controllo del match: difesa attenta, centrocampo solido, e un ritmo che, per una squadra ancora in costruzione, fa già intravedere margini importanti.

Gasperini soddisfatto ma cauto

A fine partita, il tecnico non si è nascosto: “Stasera i miei giocatori meritano tutti un bel voto”, ha detto Gasperini. Un riconoscimento collettivo, perché la Roma ha mostrato già identità e organizzazione, ma anche consapevolezza: serviranno rinforzi e tempo per rendere la macchina ancora più competitiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La prossima tappa sarà la trasferta di Pisa il 30 agosto, un appuntamento che dirà molto sulla capacità di questa squadra di consolidare le sensazioni positive viste all’Olimpico.

Dopo il match con il Bologna: Roma, un inizio che fa sperare

Un gol casuale ma pesante, una squadra ordinata e aggressiva, un tecnico che ha già impresso la sua filosofia: la Roma parte bene. Non è stato un match spettacolare, ma è stato un match concreto. Wesley si prende la copertina, ma dietro di lui c’è un collettivo che sembra pronto a crescere. E per una piazza che sogna, dopo anni di alti e bassi, il messaggio è chiaro: c’è un progetto, e si è già messo in moto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata