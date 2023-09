Roma, cadavere in carrello della spesa: uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo di colore, ucciso a colpi d'arma da fuoco, è stato trovato intorno alle 13.30 in via Raffaele Costi in zona Tor Cervara a Roma, da una volante che faceva rientro in commissariato. Sul caso indaga la Polizia. Quanto avvenuto oggi a Tor Cervara ricorda il tragico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa e messa anche lei in un carrello, due mesi fa a Primavalle, sempre nella Capitale. Era il pomeriggio del 28 giugno quando, in via Stefano Borgia, il corpo senza vita della ragazza è stato scoperto all'interno di un carrello della spesa accanto ai cassonetti. La macabra scoperta è stata fatta dopo la chiamata alle forze dell'ordine di un passante che aveva raccontato di aver visto un ragazzo trascinare un carrello dal quale gocciolava sangue. Dalle indagini è emerso che la ragazza è stata colpita da diverse coltellate e per l'omicidio è stato arrestato un 17enne cingalese che conosceva la vittima. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

