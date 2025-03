Roma-Cagliari 1-0: Dovbyk prima sbaglia poi decide

Roma-Cagliari, sesta vittoria consecutiva in Serie A consente ai giallorossi di dimenticare per un po’ la bruciante eliminazione in Europa League di 3 giorni fa. Proprio quell’Europa che ora dev’essere l’obiettivo dell’ultimo scorcio di campionato: Roma a quota 49 che avvicina la Lazio e guadagnerà punti su Juventus e/o Fiorentina, che si affrontano direttamente.

Roma-Cagliari: la cronaca del primo tempo

Nei 62911 dell’Olimpico, Ranieri per Roma-Cagliari rimette dal primo minuto alcuni elementi lasciati in panchina a Bilbao. Rensch viene schierato abbassato nei 3 difensori con Mancini al centro e Ndicka a sinistra. A centrocampo Saelemaekers torna sulla sinistra, così come Kone al centro con Paredes, più l’insostituibile Angeliño. Con Dybala non al meglio, spazio a Soulé e Baldanzi a sostengo di Dovbyk.

Il Cagliari, 15° in classifica, proviene ha ottenuto 2 punti nelle ultime 4 partite con un calendario difficile (Bologna, Juventus e Atalanta). Davide Nicola sceglie un 3-5-1-1 piuttosto speculativo con Viola dietro Piccoli in attacco. Inizio partita con la Roma in pieno controllo delle operazioni con circolazione di palla e volontà di servire Dovbyk, tra i più discussi dell’ultimo periodo, con continuità.

Ed è proprio dell’ucraino il primo pericolo della partita. Al quarto d’ora il centravanti riceve palla al limite dell’area e calcia di potenza, col pallone che si alza troppo sopra la traversa. Alla mezz’ora da corner Mancini ci prova al volo, pallone deviato a lato di poco. Gli ospiti si fanno vedere con Piccoli con un tiro dai 30 metri forte ma centrale. Al 36’ Soulé cross deviato pesca la testa di Dovbyk che spizza ma a lato di poco. Ancora Dovbyk da palla inattiva, di testa non inquadra la porta. A 100 secondi dal 45’ occasione per Zortea servito in profondità sulla destra, calcia tropo alto. All’intervallo una Roma col 69% di possesso palla, ha creato occasioni ma di fatto Caprile è rimasto inoperoso. È 0-0.

Nella ripresa Dovbyk prima sbaglia poi trasforma

Con gli stessi 22 del primo tempo, lo spartito del match vede un Cagliari col baricentro leggermente più avanzato. Così arrivano tre occasioni per il vantaggio nel giro di pochissimo. Deiola con un rasoterra da fuori, troppo largo; poi da corner, il primo cagliaritano, Ndicka spazza vicino alla linea di porta, poi è Piccoli che sottoporta gira in porta un cross da destra e impegna Svilar che respinge a mano aperta.

La Roma risponde con il mancino di Soulé dal limite, che però non trova il giro giusto (53’). All’ora di gioco Dovbyk, forse il più atteso di giornata, diventa protagonista. Lanciato in profondità a campo aperto, l’ucraino ha tutto il tempo di colpire col sinistro ma tira malissimo centrando un difensore fuori dallo specchio della porta. Palla sul fondo e corner su cui si riscatta: palla in mezzo, rimpallo tra i difensori sardi e palla che cade nel cuore dell’area piccola davanti a Dovbyk che si gira e stavolta non può sbagliare. Decimo gol in campionato e peso enorme che il giocatore si toglie dopo il precedente errore.

Sbloccato il risultato gli allenatori attingono dalla panchina. Per la Roma dentro Dybala, El Shaarawy e Cristante per Soulé, Baldanzi e Kone; per il Cagliari Mutandwa, Augello e Makoumbou per Prati, Obert e Viola. Arriva la reazione del Cagliari, andando a mettere in difficoltà i padroni di casa sul nervo scoperto più attuale, la palla inattiva. Svilar in tuffo su tiro incrociato da posizione defilata e poi soprattutto su colpo di testa di Mina sul secondo pallo dopo una punizione dalla trequarti.

Dybala è costretto a uscire dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, toccandosi il ginocchio sinistro quasi in lacrime: dentro Pisilli. Gli ultimi minuti sono tesi, con la Roma che prova invano a controllare la palla e si espone agli ultimi assalti sardi: di Pavoletti l‘ultima occasione di testa, poi il triplice fischio i Piccinini. Sesta vittoria consecutiva in campionato, giallorossi sempre più in zona Europa approfittando degli scontri diretti delle avversarie.

Roma-Cagliari: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone (63’ Cristante), Paredes, Angeliño; Soulé (63’ Dybala) (75’ Pisilli), Baldanzi (63’ El Shaarawy), Dovbyk (71’ Shomurodov). All. Ranieri

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo (74’ Marin), Prati (64’ Mutandwa), Deiola (81’ Pisilli), Obert (64’ Augello); Viola (64’ Makoumbou); Piccoli. All. Nicola (64’ Augello) (64’ Mutandwa) (64’ Makoumbou)

Marcatori: 62’ Dovbyk,

Ammoniti: 26’ Viola, 40’ Obert,

Arbitro: Piccinini; Assistenti: Rossi, Di Gioia; Quarto Uomo: Feliciani; VAR: Pezzuto; A-VAR: Abisso.

Recupero: 1’ primo tempo, 6’ secondo tempo

