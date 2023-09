Roma, cambiano regole monopattini: da parcheggio a multa, le novità

(Adnkronos) –

Roma vara le nuove regole per i monopattini in sharing. Il numero calerà. Potranno essere usati solo da maggiorenni, andranno ad una velocità inferiore, avranno la targa e andranno 'parcheggiati' correttamente: altrimenti, si continua a pagare il noleggio e si rischia una multa. Il sindaco Roberto Gualtieri annuncia le novità in vigore nella capitale. "Sui monopattini in sharing si volta pagina. Partono oggi il nuovo servizio e il nuovo regolamento che permetteranno di rendere significativamente migliore, più sicuro e diffuso questo servizio di micromobilità elettrica", scrive su Facebook. "Tra le principali novità la riduzione del numero dei mezzi e una migliore distribuzione in tutti i municipi di Roma e non solo in centro – spiega – Qui, infatti, nella Ztl tridente ci saranno al massimo 90 monopattini, 30 per ognuno dei 3 operatori vincitori del bando; nella Ztl centro storico 900 veicoli, cioè 300 a operatore. Il servizio sarà esteso anche nelle zone periferiche, con stalli in prossimità dei nodi di scambio con il trasporto pubblico". "Basta anche con la sosta selvaggia: questi mezzi potranno sostare esclusivamente negli spazi autorizzati. Il noleggio sarà ritenuto concluso soltanto se verrà effettuato nelle aree previste, oppure si continuerà a pagare; mentre se il mezzo sarà abbandonato in punti pericolosi, creando degrado e intralcio, sarà prevista una multa. Arrivano inoltre l'obbligo di una targa per facilitare i controlli, la riduzione della velocità massima a 20km/h (6 nelle aree pedonali), e potranno accedere al noleggio solo i maggiorenni iscritti con carta d'identità. Per gli abbonati metrebus ci sarà una riduzione sul prezzo di noleggio. Con queste nuove disposizioni – conclude Gualtieri – vogliamo mettere ordine a una situazione precedente che non aveva regole chiare né programmazione: un altro passo importante per il decoro della Capitale". —[email protected] (Web Info)

