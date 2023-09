Roma, camion rifiuti Ama a fuoco a Cinecittà

(Adnkronos) – Un camion dell'Ama per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco a Roma oggi, 18 settembre. E' accaduto, informa la nota di Ama, intorno alle 13 in piazza di Cinecittà, per cause ancora da accertare. L'autista del mezzo, che è andato completamente distrutto, è rimasto illeso. Il dipendente ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, il cui tempestivo intervento ha permesso di spegnere le fiamme che avevano avvolto il compattatore. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell'area e per la pulizia della sede stradale dai detriti del veicolo andato a fuoco. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

