Roma Capitale apre i suoi tesori: musei e siti archeologici gratis domenica 6 luglio

Ingresso libero nei luoghi simbolo della Capitale

Domenica 6 luglio Roma spalanca le porte dei suoi musei e siti archeologici ai visitatori, offrendo l’ingresso gratuito nell’ambito dell’iniziativa “Domenica al museo”, che ogni prima domenica del mese permette di esplorare gratuitamente il patrimonio culturale della Capitale. L’appuntamento è tra i più attesi da cittadini e turisti, che potranno accedere senza biglietto a numerose aree archeologiche e ai Musei Civici di Roma Capitale.

Siti archeologici

Tra i luoghi simbolo che sarà possibile visitare gratuitamente spicca l’Area Sacra di Largo Argentina, recentemente restituita al pubblico dopo un attento restauro. Sarà aperta dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00), con accesso da via di San Nicola De’ Cesarini.

Sempre gratuita l’area archeologica del Circo Massimo (9:30-19:00, ultimo ingresso alle 18:00) e i suggestivi Fori Imperiali, visitabili dalle 9:00 alle 19:15 con ingresso dalla Colonna Traiana (ultimo ingresso alle 18:15).

Un'occasione unica anche per scoprire il Museo della Forma Urbis (10:00-19:00, ultimo ingresso alle 18:00), allestito all'interno dell'ex palestra GIL nel Parco Archeologico del Celio. Qui sono custoditi i frammenti superstiti della celebre planimetria di Roma incisa su marmo tra il 203 e il 211 d.C., una delle testimonianze più rare e importanti della topografia dell'antica Urbe.

Musei Civici e collezioni permanenti

L’ingresso libero si estende a tutti i Musei Civici della città, offrendo la possibilità di ammirare sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee in corso. Dalla Galleria d’Arte Moderna ai Musei Capitolini, i visitatori potranno immergersi in secoli di arte, storia e archeologia.

Escluse dalla gratuità

Non tutte le esposizioni rientrano nell’iniziativa gratuita. Saranno a pagamento, seppur con tariffa ridotta per i possessori di Roma MIC Card, mostre come “Franco Fontana. Retrospective” al Museo dell’Ara Pacis, “Amano Corpus Animae” e “George Hoyningen Huene. Art. Fashion. Cinema” al Museo di Roma a Palazzo Braschi, e “Una Regina polacca in Campidoglio. Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma” ai Musei Capitolini.

Anche l'innovativa esperienza in realtà aumentata e virtuale del Circo Maximo Experience resta soggetta a biglietto ordinario. Grazie a visori 3D, i visitatori possono rivivere le trasformazioni del più grande edificio per spettacoli dell'antichità, con una narrazione disponibile in otto lingue. Le visite si tengono dal martedì alla domenica, dalle 17:00 alle 21:00 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 19:50).

Villa Torlonia e i rifugi antiaerei

Non rientrano nella gratuità nemmeno le visite guidate al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia, che proseguono per tutto luglio. Per i singoli, gli appuntamenti sono il sabato alle 17:00 (in italiano) e alle 11:00 (in inglese), la domenica alle 10:00 e alle 17:00 (in italiano). Per gruppi e scuole sono previste visite dal martedì al venerdì e nei weekend, con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti per turno).

Info pratiche e aggiornamenti

Per informazioni dettagliate, orari aggiornati e eventuali variazioni, i visitatori possono consultare il sito ufficiale museiincomuneroma.it e i canali social del Sistema Musei di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. I servizi museali sono curati da Zètema Progetto Cultura.

