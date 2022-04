Arriva il bilancio dei controlli anti spaccio della polizia di Roma. Nelle ultime ore sono state arrestate 16 persone e sequestrati un chilo e 200 grammi di droga e 2500 euro.

42enne arrestato a Ostia per droga

Tra gli arrestati c’è un 42enne di Ostia, indiziato dagli agenti del Distretto Lido di Roma, con il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

All’interno della sua abitazione i poliziotti hanno trovato, custodita dentro una giacca, 52 grammi di hashish. Altri 0,8 grammi, invece, erano all’interno di una scatola adagiata su una suppellettile.

Successivamente l’uomo ha anche confessato alle forze d’ordine di custodire nella cantina del padre, a sua insaputa, ben 7 panetti di hashish dal peso complessivo di 703,3 grammi.

La droga era smascherata come tavolette di cioccolato, infatti, era incartata con l’involucro delle tavolette Milka. Dopo la convalida dell’arresto e il sequestro delle sostanze, l’uomo è stato messo in libertà.

Le altre 15 persone, invece, sono state arrestate per 543 grammi di sostanze stupefacenti e 2500 euro sono stati sequestrati nelle zone di Tuscolano, Prenestino, Casilino, Viminale, Fidene e San Basilio. Droga rivestita da involucro Milka

Spaccio, 10 arrestati tra l’Eur e San Basilio

Lo spaccio nella Capitale è all’ordine del giorno. Ma le operazioni delle forze dell’ordine anti spaccio stanno portando i loro frutti. Infatti, anche due giorni fa, 2 aprile, erano finiti sotto il mirino dei carabinieri anche 13 persone. Coordinati dalla procura i militati hanno eseguito una serie di blitz sia nella zona centrale di Roma che in quella periferica. E’ così che sono stati arrestate 13 persone.

A Montespaccato sono stati arrestati due uomini, uno di 40 e l’altro di 56 anni, entrambi con precedenti penali. Sono stati sorpresi con mezzo grammo di cocaina. Le operazioni poi si sono estese nelle loro abitazioni dove sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina e 1.250 euro.

In viale Giustiano Imperatore, i carabinieri del nucleo dell’Eur hanno arrestato un 30enne, da tempo tenuto sotto controllo per il vivaio di persone a casa sua. Nel suo appartamento sono stati trovati mezzo chilogrammo di marijuana, 10 grammi di hashish e 2,2 grammi di cocaina, dosi tutte divise pronte per essere vendute.

Oltre mezzo chilo di hashish invece è stato sequestrato dai carabinieri della stazione Roma Alessandrina a un 24enne. Si aggirava in maniera sospetta con il suo scooter quando è stato fermato. Dopo un fallimentare tentativo di fuga è stato fermato. Nel sedile del motorino sono stati trovati diversi panetti di hashish.

Vicino via Walter Tobagi, gli uomini della compagnia Casilina hanno arrestato un ragazzo 23enne, incensurato, sorpreso però con 14 dosi di cocaina e 375 euro.

A Tor Bella monaca invece sono stati fermati tre uomini di 25, 29 e 53 anni. Trovati in fragrante con 90 dosi di cocaina e circa 200 euro in contanti insieme a un coltello.

