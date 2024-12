Roma Capodarte 1° Gennaio 2025, una Festa da mattina a sera: 100 eventi gratuiti, il Programma

Non mancheranno appuntamenti nelle piazze, nelle vie e in tantissimi altri spazi della città. Ospite d’eccezione sarà Tosca, la cantante eseguirà una versione dell’Adeste Fideles, canto natalizio in lingua latina, in iracheno

Una Festa lunga un giorno, in tutti i 15 Municipi, che mette al centro Roma come città plurale, interculturale e intergenerazionale.

Il 1° gennaio si accendono i riflettori su ROMA CAPODARTE 2025 Città nel Mondo, la quarta edizione della grande manifestazione di Roma Capitale che, da mattino a sera, accompagnerà la prima giornata dell’anno giubilare con un fitto calendario completamente gratuito di oltre 100 iniziative – dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, dall’arte alla letteratura, con tante attività per bambine, bambini e famiglie – dedicate a chiunque vorrà trascorrere il Capodanno nella Città Eterna.

Dopo il successo dell’edizione 2024, per il nuovo anno ROMA CAPODARTE 2025 Città nel Mondo propone un programma multidisciplinare che abiterà 80 spazi cittadini , tra cui i Musei Civici e gli altri spazi espositivi di Roma Capitale, le biblioteche comunali, i teatri, i cinema e i molti altri luoghi della cultura eccezionalmente e gratuitamente aperti per l’occasione.

Non mancheranno appuntamenti nelle piazze, nelle vie e in tantissimi altri spazi della città in cui festeggiare insieme l’inizio del 2025 all’insegna della cultura e dell’intrattenimento di qualità, grazie anche al prezioso contributo di tutti i Municipi che hanno partecipato alla programmazione valorizzando il patrimonio e le specificità dei propri territori.

Tra le sorprese che riserverà questa giornata, appuntamento dalle ore 15.30 sul Belvedere del Gianicolo dove, per il concerto Buon anno a Roma, buon anno al mondo, ospite d’eccezione sarà TOSCA che, con Il coro che non c’è, composto da 200 coristi provenienti da varie formazioni corali romane e diretto dal M° Dodo Versino, eseguirà una versione dell’Adeste Fideles in iracheno.

Un potente messaggio di pace e condivisione per il nuovo anno, attraverso l’unione armonica di centinaia di voci. Attesa anche l’Anonima Armonisti, settetto vocale di musica a cappella che eseguirà brani della tradizione natalizia rivisitati in chiave pop (a cura dell’Associazione Culturale Decanto).

Come già annunciato, inoltre, dalle ore 17, in due luoghi meno centrali della città, sono in programma altrettanti eventi musicali con le esibizioni di artiste e artisti del territorio e in chiusura, alle ore 20, i concerti di due ospiti speciali: a Largo Arquata del Tronto a San Basilio, GIANCANE, musicista e cantautore romano, sarà sul palco con il suo indie-folk ironico e tagliente.

La piazza del Mercato Rionale vedrà esibirsi dal pomeriggio i CiaoRino, storica tribute band di Rino Gaetano capitanata da Alessandro D’Orazi, il duo pop Urbania e la cantautrice romana Alice Caronna (a cura di Spaghetti Unplugged). Ci si sposta nel Parcheggio dell’I.C. Pablo Neruda di via di Casal del Marmo per il live di RANCORE (sempre alle ore 20), tra i nomi più apprezzati del rap italiano, che offrirà un concerto-evento con brani da tutto il suo repertorio.

Lo precederanno sul palco, nel pomeriggio, il collettivo romano Ollaround e altri nomi emergenti della scena musicale del territorio (a cura di Cous Cous Unplugged). Da non perdere, in apertura, gli open mic. In entrambi gli spazi, infatti, dalle ore 17, aspiranti musiciste e musicisti potranno salire sul palco portando al pubblico due loro brani (a cura di Spaghetti Unplugged; iscrizione in loco).

Gli appuntamenti di ROMA CAPODARTE 2025 Città nel Mondo

CONCERTI

Anche quest’anno la musica sarà protagonista. Alle ore 11, al Teatro del Lido, c’è Musica a palazzo, dedicato alla tradizione settecentesca della musica da camera; alle ore 19, Ambedue e gli altri vi pago in visibilità show, brani originali non-sense e satirici (a cura de L’allegra banderuola onlus). Alle ore 11.30, al Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia, l’ensemble Enea Barock Orchestra propone Bach in Italia: un viaggio immaginario, concerto per archi, flauto traversiere e clavicembalo.

In Piazza di Spagna, alle ore 12 atteso il tradizionale concerto della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Tre eccellenti formazioni del nuovo jazz italiano animeranno il pomeriggio della Casa del Jazz: Vittorio Esposito Trio (ore 15), Simone Sansonetti Quartet (ore 17) e Vittorio Cuculo Group (ore 19). Appuntamento all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone alle ore 18 con New York Voices, gruppo vocale premiato ai Grammy, che mescola jazz, pop e swing (a cura di Fondazione Musica per Roma). Prenotazione consigliata.

Alle ore 16, a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma, da non perdere, alla Biblioteca Collina della Pace il laboratorio musicale Viaggio tra gli archi in compagnia dell’ensemble Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia su musiche di Mozart, Corelli, Pachelbel e Vivaldi. Sempre a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: alle ore 15 appuntamento ai Musei Capitolini – Centrale Montemartini con il concerto de I Solisti dell’Augusteo che eseguiranno musiche di Vivaldi, Bach, Bottesini, Mozart e Rossini; alle ore 16.30 e alle ore 19, il Quintetto Ortigia, nell’area Monumento del Museo dell’Ara Pacis, proporrà grandi composizioni protagoniste di tante pellicole per il cinema; alle ore 17, ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Quartetto Henao dell’Accademia eseguirà musiche di Bach, Mozart, Morricone, Gardel e Piazzolla; sempre alle 17, si torna al Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia per il concerto del Quartetto EOS su musiche di Corelli e Beethoven.

Per Opera, operetta, musical, dalle 16 alle 18, highlights della musica operistica per tre cantanti e pianoforte, in programma al Polo Culturale Ex Campari.

Dalle ore 16, sul piazzale antistante il Teatro Costanzi, il Teatro dell’Opera di Roma presenta una serie di concerti di musicisti di strada, Nice Jazz Quintet, Nubras Ensemble e Rossana Exe e Baobab Ensemble; previsto, inoltre, il concerto itinerante della marching band Fanfaroma che partirà alle ore 15.30 dalla Cittadella della Carità in via Casilina, farà tappa nei pressi della sede di Binario 95 in via Marsala fino a concludere il proprio cammino in piazza Beniamino Gigli e al Teatro Costanzi.

Al Parco Tevere Marconi, alle ore 16, protagonisti i ritmi cubani con Armonie di Capodanno: Tradizione e Ritmo che vedrà esibirsi il coro polifonico SeRoN diretto dal M° Brenda Pretorius e la cantante cubana Irina Arozarena accompagnata dalla sua band (a cura dell’Associazione Musicale e Culturale Sette Note Romane).

Alle ore 16.30, a Montesacro, c’è Musica da Gradino: due concerti-spettacolo all’insegna del divertimento su due scalinate di Città Giardino: quella di via Titano (piazza Sempione), con Adriano Bono e Raggae Circus, e quella di via Tofana (piazza Tofana) con Wunder Tandem (a cura di Jennifer S.r.l.).

Il Roma Convention Center La Nuvola sarà palco d’eccezione per il Concerto di Capodanno di Roma. Nuvola in Musica: dalle ore 19, il M° Gerardo Di Lella dirigerà un’orchestra composta da 72 elementi accompagnata dalle voci di 10 cantanti, in un repertorio che guiderà il pubblico alla riscoperta della grande tradizione italiana della musica per il cinema (evento prodotto da EUR SpA per la rassegna di spettacoli e cultura EURCulture 2025). Gratuito con prenotazione obbligatoria.

SPETTACOLI

Non mancherà la magia del grande Teatro. A Largo Ludovico Quaroni, alle ore 10.30 e alle ore 14.30, c’è Incontr’Arti… a Capodarte, progetto culturale itinerante che con la direzione artistica di Gino Auriuso che vede in programma laboratori sul riciclo aperti a tutti e gli spettacoli del Mago Ciba de Oliva, del clown Daniele Antonini e della Banda Cecafumo diretta dal M° Adriano Pedretti (a cura dell’Associazione Culturale Artenova ETS).

Al Teatro di Villa Pamphilj, alle ore 11, è atteso Circo in valigia – pocket circus, spettacolo di teatro circo senza parole, adatto a un pubblico di tutto il mondo e di tutte le età, di Gianluigi Capone con la regia di Andrea Calabretta (a cura di Compagnia Teatro Verde di Roma. Prenotazione consigliata).

Alle ore 12, con Libertà e gioia a Ponte Milvio, arte, libertà e gioia di vivere saranno gli ingredienti di una giornata all’insegna dell’energia con artiste e artisti circensi, giocoleria, bolle di sapone e tanto altro (a cura dell’Associazione Imprenditori di sogni).

Il Parco Leonardo Sinisgalli si trasformerà in un mondo magico con La Favola dello Schiaccianoci: alle ore 14.30, i giocattoli “prenderanno vita” tra acrobazie, clownerie, danza e illusionismo per dare vita a una delle storie più celebri della tradizione natalizia. Sempre alle ore 14.30, in via Celio Caldo, arriva Il Grinch, una creatura verde scontrosa e asociale con un cuore di pietra, che vive da sola in una grotta innevata e che odia il Natale (entrambi a cura di Circus Academy Fusion).

Dalle 15 alle 20 una festa danzante invaderà diversi spazi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con Il primo ballo all’Auditorium: comunità spontanee e organizzate si cimenteranno in diversi generi di ballo (tango, swing, ballo liscio e Silent disco) con musica dal vivo, tra cui il live set di Giorgio Cuscito & The Jeepers (a cura di Fondazione Musica per Roma).

Anche quest’anno, dalle 15.30, Piazza del Popolo e via del Corso saranno attraversate da tutta l’energia di Roma Parade, sfilata che unisce musica, cultura e spettacolo con alcune delle migliori marching band, gruppi di cheerleader e bande folkloristiche.

Il palco del Teatro Biblioteca Quarticciolo diventerà un palazzo incantato con Amarbarì della Compagnia Unterwasser: performance di ombre per viaggiatrici e viaggiatori di ogni età (tre repliche alle ore 16, ore 17.15 e ore 18.30). A cura di Cranpi; per l’occasione, la biblioteca sarà aperta al pubblico. Alle ore 16, al Teatro India c’è La trappola per topi _Escape Room teatrale, esperienza a cura di Matilde D’Accardi e Paolo Minnielli in cui il pubblico, con l’aiuto di attrici e attori, diventa protagonista di una storia interattiva e misteriosa (a cura di Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale; prenotazione obbligatoria).

Il Teatro Elsa Morante, con due repliche alle ore 16 e alle ore 18, è pronto ad accogliere un pubblico dai 4 ai 100 anni per La Principessa Cincillà e la torta di compleanno, spettacolo tratto dal volume di Alessandro Portelli in cui ha raccolto le fiabe inventate per i suoi figli e nipoti. Una narrazione animata con butai e sagome, da un’idea di Sabina de Tommasi, regia Elisabetta Gustini, con Chiara Lombardo (a cura di Fondazione Teatro di Roma -Teatro Nazionale e Associazione Schegge di Cotone). Prenotazione obbligatoria; la Biblioteca Laurentina sarà eccezionalmente aperta in concomitanza con lo spettacolo in scena.

Al Teatro Tor Bella Monaca, alle ore 18, Duemilaventicinque in un giro di valzer, tradizionale concerto di Capodanno all’insegna della grande musica (a cura dell’Associazione culturale Seven Cults – Teatro Tor Bella Monaca e Orchestra Roma Sinfonietta. Prenotazione consigliata)

Da non perdere gli spettacoli al Planetario di Roma: alle ore 16, Il Dottor Stellarium e la Stella del primo Natale di Gabriele Catanzaro; alle ore 17, La notte stellata di Gianluca Masi; alle ore 18, Quando cadono le stelle di Stefano Giovanardi (a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; prenotazione obbligatoria).

Dalle ore 16, Piazzale delle Gardenie si trasformerà in un palcoscenico vibrante di energia creativa con Roma Capodarte 2025 dove l’arte prende strada, il cambiamento inizia la città immagina e festeggia il futuro, un pomeriggio di arte, spettacolo, magia circense, giocoleria e musica che abbraccia tutte le culture (a cura di Kollatino Underground ETS).

Partirà alle ore 17 il pomeriggio di festa del Teatro Domma di Acilia con In arte Capodanno, con tanto intrattenimento per tutta la famiglia: lo spettacolo di luce di Corinna Bologna, la performance di danza con il fuoco di Roberta Gallatrix e lo spettacolo Tutte le buche portano a Roma – Il varietà della romanità diretto da Fabrizio Giannini (a cura di Accademia Internazionale S. Rita ETS).

Dalle ore 18, con Capodarte in VI, al Club Pinispettinati in programma il duo comico i Sequestrattori, il jazz contemporaneo con sonorità latine del Fabrizio Bai trio, la musica pop del trio Casale, lo storytelling di Bruno Stanzione e gli spettacoli di bolle giganti (a cura di Glicine Associazione Culturale).

Alle ore 18.30, nell’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, Lucrezia Lante della Rovere è volto e voce de Le donne di Malamore, racconto civile che parla di donne e violenza, passione e determinazione, di gesti quotidiani capaci di cambiare il corso delle cose (a cura di Mia Benedetta e Francesco Zecca).

Al Teatro Costanzi, è a cura del Teatro dell’Opera di Roma, alle ore 19.30, la prima assoluta di Ti presto le mie scarpe, performance a cura degli artisti di “Fabbrica” Young Artist Program trattada un testo di Attilio Saletta, recitato da Anna Terio con adattamento e regia di Antonella Lo Bianco.

INCONTRI

La IV edizione di Roma Capodarte offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare importanti personalità del mondo della cultura contemporanea. Alle ore 15, ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Mariangela Galatea Vaglio presenta Giulio Cesare, l’uomo che ha reso grande Roma, ovvero il più grande “spin doctor” dell’antichità; alle ore 16.30 ci si sposta ai Musei Capitolini – Centrale Montemartini per Visioni di Roma, prospettive e racconti sulla città, incontro con Francesca d’Aloja ed Edoardo Albinati che rievocheranno le parole scritte da avventurieri, scrittori, pellegrini e fuggiaschi, nonché moltissimi italiani di provincia che hanno fermato sulla pagina lo spirito di Roma (entrambi a cura di Mia Benedetta e Francesco Zecca).

Appuntamento alle ore 17 all’Esedra del Marco Aurelio dei Musei Capitolini per Roma città plurale: cinque scrittrici – Saba Anglana, Claudia Durastanti, Elvira Mujčić, Igiaba Scego e Nadeesha Uyangoda (la quale presenterà un suo testo inedito) – daranno voce a Roma attraverso racconti e letture, restituendo l’immagine di una città complessa e stratificata che fin dalle sue origini è stata crocevia di culture e persone (a cura di Barbara Piccolo).

Spazio agli appuntamenti a cura delle Biblioteche di Roma, tutti alle ore 17: alla Biblioteca Ennio Flaiano, Ivan Talarico, cantautore e autore, e Sergio Lo Gatto, docente universitario e critico teatrale, accompagneranno il pubblico in un viaggio intorno al mondo e verso mondi altri in Viaggi e Miraggi. L’unica città possibile è la città sognata, tra canzoni, racconti e poesie (in collaborazione con Fondazione Teatro di Roma -Teatro Nazionale).

In contemporanea, presso la Biblioteca Sandro Onofri e la Biblioteca Guglielmo Marconi, da non perdere i Reading Party, un’occasione per ritrovarsi nello stesso luogo e dedicarsi ognuno alla propria lettura, accompagnati dalla violista Simona Ruisi (alla Sandro Onofri) e dalla violoncellista Laura Pascali (alla Guglielmo Marconi) dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Lorenzo Maragoni sarà alla Biblioteca Pier Paolo Pasolini per Le Poesie cambieranno le città, talk sul suo percorso nel mondo del poetry slam tra racconti e poesie. Alla Biblioteca Tullio De Mauro, è atteso il filologo e traduttore Gianni Garrera con Dostoevskij. Note invernali su impressioni estive, un resoconto analitico e spietato dell’impressione avuta da Fëdor Dostoevskij durante la visita di alcune “città colossali” europee (entrambi in collaborazione con Fondazione Teatro di Roma -Teatro Nazionale).

Sono a cura dell’Azienda Speciale Palaexpo i due incontri ospitati a Palazzo Esposizioni Roma: alle ore 17, nell’ambito della mostra Francesco Clemente. Anima nomade, il curatore Andrea Cortellessa condurrà Altri Orienti, approfondimento sull’immaginario dell’artista Francesco Clemente. Alle ore 18, la bellezza e l’importanza della biodiversità e la fragilità degli equilibri che regolano gli ecosistemi vengono raccontati dalla genetista Isabella Saggio e dal bioeticista Fabrizio Rufo, curatori della mostra Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani.

Dalle 17 alle 20, accesso gratuito al Teatro Costanzi con incontri, spettacoli e approfondimenti a cura del Teatro dell’Opera di Roma con L’Osservatore di Strada, Binario 95 e Caritas Art. Visitabile, inoltre, DRESSCODE, mostra fotografica di Fabrizio Sansoni.

Al Teatro Torlonia alle ore 18.30 si parlerà de I Giubilei e l’Arte, tradizione e libertà a confronto nel corso della lectio magistralis tenuta da Claudio Strinati e dal figlio Tommaso Strinati, entrambi storici dell’arte, che offriranno al pubblico uno sguardo non convenzionale su capolavori universali dell’arte occidentale (a cura di Fondazione Teatro di Roma -Teatro Nazionale).

ATTIVITÀ PER BAMBINE E BAMBINI

Il primo giorno dell’anno sarà l’occasione per i più piccoli e le loro famiglie di vivere tante esperienze divertenti e formative. Al Museo Civico di Zoologia, alle ore 11.30 ci si potrà immergere nel magico mondo di Gianni Rodari con Favole al telefono e vedere due scrittrici e un’illustratrice realizzare dal vivo i loro Ritr’Atti poetici (a cura di Mia Benedetta e Francesco Zecca).

Non mancano le iniziative promosse dall’Istituzione Biblioteche di Roma. Nello stand allestito a Piazza Navona, alle ore 11 c’è il Libro del buongiorno dal titolo Ora ti prendo di Camilla Pintonato; alle ore 16.30, lettura animata Tutto quello che vuoi! e, alle ore 17, La Tombola di Capodanno!. Alle ore 12, alla Biblioteca Casa dei Bimbi, è in calendario Il Giardino degli Archi, laboratorio musicale dell’ensemble Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per aspiranti musiciste e musicisti su musiche di Mozart, Corelli, Pachelbel e Vivaldi (prenotazione obbligatoria).

Alla Biblioteca Joyce Lussu, alla Biblioteca Franco Basaglia e alla Biblioteca Galline Bianche, nel laboratorio naturalistico Animali da Biblioteca, bambine e bambini avranno a disposizione una scatola delle meraviglie contenente “oggetti” misteriosi che riveleranno le storie e le caratteristiche di alcuni affascinanti animali. Alle ore 16 (5-7 anni) e alle ore 17.15 (8-11 anni). In collaborazione con l’Associazione culturale Myosotis (prenotazione obbligatoria).

Dalle 15, in piazza Giustiniani, prenderà il via il progetto EQUILI~BRÌO. Musica, Circo e Gioco, un Capodarte per tutte le famiglie con il concerto della Fire Dixie Band e le sue musiche jazz e dixieland, accompagnato dalle artiste e dagli artisti circensi della Colorful Parade.

A seguire, il pubblico potrà spostarsi nei pressi della Pelanda del Mattatoio dove, fino alle 19, ci saranno: lo spettacolo Sonata per tubi della Compagnia Nando e Maila, la ludoteca itinerante con giochi in legno Whereisvalerio; Circosvago e Juggling garden di SELF Aps, dedicate alla giocoleria e dell’equilibrismo; Tribulè asd, con laboratori interattivi sulla natura; Animazioni Pedagogiche, laboratori manuali e ludici a tema riciclo ed energie rinnovabili.

Il coordinamento artistico è di Leonardo Varriale (a cura di Fondazione Romaeuropa in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo).

Alle ore 17, da non perdere all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone A City of Shadows: creato dalla compagnia catalana IMAGIN.ART, un’esperienza partecipativa che fonde danza urbana, cultura contemporanea, esperienza tattile con giochi di luce e colori per aspiranti danzatrici e danzatori dai 6 anni in su (a cura di Fondazione Musica per Roma; prenotazione consigliata).

PROIEZIONI E VIDEOMAPPING

Al Cinema Troisi, per l’appuntamento Inizio d’anno al Cinema Troisi, alle ore 11 sarà sullo schermo Susanna! (Bringing Up Baby, 1938) di Howard Hawks, mentre alle ore 14.30 è in cartellone L’appartamento (The Apartment, 1960), commedia drammatica di Billy Wilder (a cura della Fondazione Piccolo America).

Da non perdere le proposte alla Casa del Cinema dove, nell’ambito della rassegna Tutti a tavola, alle ore 11 è in programma la proiezione del classico Disney La bella e la bestia di Gary Trousdale e Kirk Wise; alle ore 17 è la volta di Perfetti sconosciuti diretto da Paolo Genovese (a cura della Fondazione Cinema per Roma).

Al Nuovo Cinema Aquila, infine, alle ore 17 e alle ore 21, c’è Diamo i numeri per Capodarte 2025, incontro-confronto con il pubblico sulla stagione cinematografica 2024-2025; in programma anche trailer, clip, proiezioni a sorpresa e incontri (a cura di Cinema Mundi Cooperativa Onlus).

La Basilica di San Pietro e Paolo, dalle ore 17.30, diventerà il cuore pulsante di una narrazione visiva ispirata al maestro del surrealismo Salvador Dalì con SUR/REALE. Le proiezioni trasformeranno la basilica in un regno onirico, con il sound design di Furio Valitutti (a cura di Idea Faktory S.r.l.).

Dalle ore 18 a mezzanotte, da non perdere Echi di Roma: la Piramide Cestia sarà protagonista di un’installazione visiva di videomapping realizzata dalla factory creativa FIELD A1 che, come un quadro in movimento, ripercorrerà presente e passato della città, mostrando le molte anime dell’Urbe (a cura diDinamica Studio).

MOSTRE E VISITE GUIDATE

Anche quest’anno, nel corso della giornata sarà possibile visitare gratuitamente i musei e le mostre ospitate all’interno del Sistema Musei di Roma Capitale e di altri prestigiosi spazi espositivi cittadini. Aperti straordinariamente al pubblico anche aree archeologiche e siti monumentali della città: l’area archeologica dei Fori Imperiali, l’area archeologica del Circo Massimo (gratuita, ma con prenotazione obbligatoria, anche Circo Maximo Experience, visita immersiva in realtà aumentata e virtuale); il Museo della Forma Urbis, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Sepolcro degli Scipioni, il Camminamento delle Mura Aureliane di via Campania, il Giardino del Fontanone dell’Acqua Paola e l’area archeologica della Villa di Massenzio.

Non mancheranno le visite guidate a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, un’opportunità unica per conoscere da vicino opere d’arte e mostre e approfondire alcune tematiche grazie al supporto di curatrici e curatori delle mostre e importanti personalità del mondo accademico, dell’arte e della cultura.

Tra queste, si segnalano: al Museo di Roma a Palazzo Braschi le due visite alle mostre in corso L’Incanto della bellezza. Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel con lo storico dell’arte della Direzione dei Musei Civici Fabio Benedettucci (ore 12) e Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra il XVI e XIX secolo con la Direttrice della Direzione Musei Civici Ilaria Miarelli Mariani, curatrice dell’esposizione (ore 16.30).

La Direttrice Miarelli Mariani condurrà anche, ai Musei Capitolini alle ore 18.30, la visita alla mostra Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona, di cui è curatrice. Anche al Museo di Roma in Trastevere, due le visite guidate: con il fotografo Dino Ignani nell’ambito della mostra Dino Ignani. 80’s Dark (ore 17) e con i fotografi dell’esposizione Roma Chilometro Zero (ore 18). Al Museo dell’Ara Pacis è in programma sempre alle ore 18 la visita alla mostra Franco Fontana. Retrospective con Alessandra Mauro, direttrice artistica della Fondazione Forma per la Fotografia e direttrice editoriale di Contrasto.

Anche le visite al Bunker di Villa Torlonia saranno gratuite, con prenotazione obbligatoria, alle ore 15 e alle ore 16. A completare l’offerta della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nei Musei Civici, anche un fitto programma di visite guidate che forniranno pillole di storia su musei e siti archeologici non coinvolti da altre attività.

Adulti, bambine e bambini, inoltre, sono invitati al MACRO di via Nizza, dalle 16.30 alle 18 per Lettere al museo per Capodarte, una visita guidata partecipata e una divertente attività di scrittura e disegno per addentrarsi nella mostra Post Scriptum – Un museo dimenticato a memoria a cura di Luca Lo Pinto (dai 7 ai 99 anni; prenotazione obbligatoria). A cura di Azienda Speciale Palaexpo.

Le iniziative di ROMA CAPODARTE 2025 Città nel Mondo sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con i Municipi, con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Romaeuropa, Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale, i Teatri in Comune e Nuovo Cinema Aquila; e poi ancora: Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Fondazione Piccolo America, EUR SpA, associazioni, operatrici e operatori culturali, artiste e artisti.

Con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura e la collaborazione di Lea e SIAE. Radio ufficiale Dimensione Suono Soft. L’identità visiva di Roma Capodarte 2025 Città nel Mondo è realizzata da Testi Manifesti.