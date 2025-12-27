Roma Capodarte 2026: il 1° gennaio oltre 100 eventi diffusi nella Capitale

Roma apre il 2026 con una maratona culturale capillare: il 1° gennaio torna Roma Capodarte 2026, quinta edizione dell’iniziativa promossa da Roma Capitale con l’Assessorato alla Cultura. Oltre 100 appuntamenti, per la quasi totalità gratuiti, in tutti i quartieri e nei 15 Municipi: palchi, teatri, musei, biblioteche, piazze e spazi civici diventano luoghi di spettacolo e di riflessione, con un filo conduttore dichiarato: gli 80 anni dall’avvio dell’Assemblea Costituente (1946-2026) e il richiamo ai valori fondanti della Costituzione italiana.

Roma Capodarte 2026 e la scelta del tema costituente

Il progetto, come spiegato dall'assessore Massimiliano Smeriglio, punta a saldare festa e memoria civile: l'inizio dell'anno come occasione per ricordare la nascita della democrazia repubblicana e la partecipazione popolare che seguì la Liberazione. Il riferimento al 1946 non è solo una data simbolica: è l'anno in cui si avviano i lavori della Costituente e in cui le donne votano per la prima volta a livello nazionale. Da questa cornice discende una programmazione che prevede, in molte sedi, letture di articoli della Carta, appuntamenti tematici su uguaglianza, lavoro, pace, libertà di espressione, cultura e ricerca.

Roma Capodarte 2026 e le 10.000 copie della Costituzione distribuite in città

Uno dei segni più riconoscibili della giornata sarà la distribuzione gratuita di 10.000 copie della Costituzione, previste durante gli eventi nei Municipi. Le copie, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, includeranno un’introduzione del sindaco Roberto Gualtieri e dello stesso Smeriglio, con una prefazione del costituzionalista Cesare Pinelli. Un gesto che mira a rendere tangibile il messaggio: la cultura come servizio pubblico e la Carta come patrimonio quotidiano, non relegato alle ricorrenze.

Roma Capodarte 2026: tre grandi palchi e una città-palcoscenico

Il disegno organizzativo conferma la formula della "festa diffusa" con alcuni poli principali. Piazza Navona ospita nel pomeriggio una sequenza dedicata alla comicità e alla parola scenica, poi dalle 18 alle 22 si trasforma in una sala da ballo con la Milonga del Nuovo Anno: protagonisti Daiana Guspero e Miguel Ángel Zotto, con coinvolgimento di scuole di danza e pubblico. In Rampa Prenestina (Municipio V), spazio riqualificato in via Aquilonia, la serata accende musica dal vivo e performance, con presenze annunciate come Margherita Vicario, Andrea Rivera, Villa Ada Posse, StabLinda, Baro dei Colle der Fomento e installazioni artistiche firmate da più studi e artisti. Ad Acilia, sul piazzale della stazione (Municipio X), il programma guarda ai più giovani: K-POP, urban, breakdance e, dalle 20, un blocco rap con Piotta, Nesli, Beba e Jelecrois.

Roma Capodarte 2026: musei, teatri, biblioteche e itinerari della Sovrintendenza

Accanto ai palchi, la giornata si distribuisce in luoghi istituzionali e presìdi culturali. Ai Musei Capitolini è prevista una lettura scenica dedicata all'Iliade con Massimo Wertmüller e Anna Ferruzzo, mentre l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone propone un programma di danze e un appuntamento che analizza i meccanismi della retorica autoritaria, con l'intento di rafforzare gli anticorpi democratici. Le Biblioteche di Roma curano percorsi tematici e letture collegate agli articoli della Carta, affiancate da laboratori e attività per bambine e bambini. La Sovrintendenza Capitolina propone anche itinerari che collegano luoghi simbolo a principi costituzionali, con visite e percorsi che invitano a guardare Roma come testo vivo, fatto di storia urbana e diritti.

Roma Capodarte 2026 e la macchina pubblica: istituzioni, Municipi e supporto organizzativo

La regia dell’iniziativa coinvolge Dipartimento Attività Culturali, Municipi e principali istituzioni culturali cittadine, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura e la collaborazione di SIAE. È un impianto che segnala una scelta politica: il 1° gennaio non come giorno “vuoto”, ma come appuntamento civico, accessibile, capace di connettere centro e periferie. Nel racconto di Smeriglio, “A tutta Roma”, è un invito esplicito: aprire l’anno in una capitale che usa spettacolo, parola e partecipazione come linguaggio comune, ricordando da dove nasce la democrazia e perché vale la pena custodirla.