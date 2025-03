Continua l’impegno quotidiano dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca nel contrastare ogni forma di illegalità e degrado urbano nel quartiere. Nell’ambito di un’operazione di controllo coordinata, svolta in collaborazione con i tecnici di Acea, Ato 2, Italgas e Areti spa, sono stati individuati numerosi abusi, tra cui allacci illegali alle reti di energia elettrica, gas e acqua, e gravi violazioni delle normative che regolano il funzionamento di bar e locali pubblici.

Otto persone sono state denunciate per aver alimentato le proprie abitazioni attraverso allacci abusivi alle reti pubbliche. Gli interventi sono stati effettuati nei pressi di via A. Mitelli, dove, insieme ai tecnici specializzati delle aziende di distribuzione, sono stati ripristinati i livelli di sicurezza, evitando così gravi rischi per la salute e la sicurezza pubblica. Tra i denunciati, figurano anche individui con precedenti penali, come un cittadino marocchino di 32 anni, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona, sorpreso fuori casa senza autorizzazione del giudice competente. Controlli a Tor Bella Monaca

I Carabinieri hanno inoltre denunciato un 28enne romano per guida senza patente, un reato già commesso in precedenza. Durante i controlli alla circolazione stradale sono state elevate ben 15 contravvenzioni, per un totale di 15.000 euro di multe. Ma le sorprese non si fermano qui: all’interno di un’operazione congiunta con il N.A.S. di Roma, i Carabinieri hanno svolto una serie di verifiche nei locali pubblici del quartiere, con risultati piuttosto evidenti.

Sono stati sanzionati diversi titolari di bar e mini market per violazioni delle normative su giochi proibiti e orari di accensione delle apparecchiature da gioco. In particolare, un bar pasticceria gestito da un cittadino indiano è stato multato per un importo di 4.000 euro. Altre sanzioni pesanti hanno riguardato un mini market gestito da un cittadino del Bangladesh, multato per 3.500 euro, e un bar gestito da una cittadina del Bangladesh, che oltre alla sanzione di 10.000 euro per l’accensione delle apparecchiature da gioco oltre l’orario consentito, è stata denunciata per l’omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti e per l’installazione di dispositivi in deroga alle distanze previste.

Non meno grave la situazione per la titolare di una sala giochi, multata anch’essa con una sanzione di 5.000 euro per le stesse violazioni riguardanti l’orario di accensione delle apparecchiature.

Queste operazioni sono solo una parte di un’attività di controllo che mira a tutelare la sicurezza e il rispetto delle normative, prevenendo l’infiltrazione della criminalità nel quartiere e migliorando la vivibilità della zona. Le sanzioni e le denunce emesse sono un segno dell’intenso lavoro svolto dai Carabinieri, che continuano a monitorare il territorio con l’obiettivo di restituire a Tor Bella Monaca una condizione di maggiore legalità e sicurezza.

