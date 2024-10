Roma. Carabinieri, controlli straordinari a Tor Bella Monaca (Foto)

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, coadiuvati dal Gruppo di Frascati, dall’8° Reggimento Lazio, dai Carabinieri del Nucleo Forestale, dalle Unità Cinofile, dal NIL Roma, dalla Polizia Locale, dall‘ASL e dai tecnici di Areti , Acea e Italgas, hanno eseguito un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel quartiere di Tor Bella Monaca, una delle zone più difficili e note per situazioni di degrado e criminalità della periferia romana.

Questo intervento si colloca all’interno di un piano più ampio voluto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, su indicazioni del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei cittadini e combattere le illegalità radicate nel quartiere.

Un intervento mirato e un largo spettro

I controlli straordinari, finalizzati sia a migliorare la sicurezza percepita dalla popolazione locale sia a intervenire concretamente contro i fenomeni di criminalità e degrado, hanno visto la partecipazione di numerosi reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri, affiancati da altre istituzioni locali e tecnici specializzati.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno identificato complessivamente 125 persone e controllato 56 veicoli, svolgendo una serie di interventi puntuali contro diverse forme di illegalità. Di particolare rilievo è stata l’esecuzione di un‘ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di un cittadino marocchino di 25 anni, già soggetto al divieto di dimora nel comune di Roma per reati legali.

Reati ambientali

Nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno sorpreso un 35enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, mentre stava tentando di rubare un’auto in via Gagliano del Capo, infrangendo il finestrino del veicolo.

Un altro intervento importante ha riguardato la lotta ai reati ambientali. In un terreno situato in via di Torrenova, con l’ausilio dei Carabinieri Forestali e della Polizia Locale, sono state denunciate 14 persone per invasione di terreni, tra cui un minorenne, e altre 6 per gestione illecita di rifiuti. Sono state poste sotto sequestro preventivo tre aree distinte per un totale di 570 mq, all’interno delle quali erano accumulati 1.450 metri cubi di rifiuti ordinari e pericolosi, tra cui ferro, plastica RAEE e materiali da demolizione.

Questo intervento rappresenta un passo importante nella lotta contro l’inquinamento illegale, che rappresenta un problema diffuso nelle aree periferiche

Droga e allacci abusivi rete elettrica e gas

Grazie al prezioso supporto delle Unità Cinofile, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 34 grammi di cocaina e 56 grammi di hashish, abbandonati nei pressi di un cantiere in via dell’Archeologia. Questi sequestri evidenziano come la zona sia ancora un punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, con l’ausilio dei tecnici di Areti, Acea e Italgas, i Carabinieri hanno denunciato cinque persone che avevano abusivamente allacciato le proprie abitazioni alle reti elettriche e del gas in largo F. Mengaroni, causando gravi danni economici alle aziende fornitrici e creando situazioni di pericolo per la comunità.

Sicurezza sanitaria e sanzioni

L’intervento ha riguardato anche la sicurezza sanitaria. Con il supporto del personale dell’ASL, è stato effettuato un controllo presso un minimarket in via Acquaroni, dove il titolare è stato sanzionato per complessivi 1.000 euro a causa delle pessime condizioni igienico–sanitarie.

Durante i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente un giovane per uso di stupefacenti, sorpreso alla guida e trovato in possesso di droga. Inoltre, sono state elevate altre tre contravvenzioni ad altrettanti conducenti per violazione al codice della strada.

Un impegno continuo

L’operazione straordinaria dei Carabinieri a Tor Bella Monaca rappresenta solo una delle molte iniziative in corso per garantire un miglioramento della qualità della vita nelle aree periferiche della Capitale, in particolare nel quartiere a sud-est di Roma.