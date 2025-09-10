Roma. Carta d’Identità Elettronica, nuovo Open Day nel Municipio VIII: 13 e 14 settembre

Nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 i cittadini romani avranno una nuova opportunità per richiedere la Carta di Identità Elettronica (CIE). L’iniziativa, ormai consolidata, prevede aperture straordinarie degli sportelli anagrafici e di alcuni punti dedicati al rilascio del documento.

Per questa edizione l'amministrazione ha confermato la partecipazione del Municipio VIII, che aprirà al pubblico la sede di via Benedetto Croce 50 nella giornata di sabato 13. In parallelo, saranno attivi per l'intero weekend gli sportelli ospitati negli ex Punti Informativi Turistici (PIT) di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, insieme alla sede di via Petroselli 52.

Obbligo di prenotazione tramite Agenda CIE

La procedura per accedere al servizio resta la stessa prevista in occasione degli scorsi Open Day. È necessario prenotare un appuntamento sul portale ufficiale del Ministero dell’Interno, Agenda CIE (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it).

Le prenotazioni apriranno alle ore 9 di venerdì 12 settembre e rimarranno disponibili fino a esaurimento dei posti. Si tratta di un requisito imprescindibile: senza appuntamento non sarà possibile presentare la richiesta del documento.

Documenti e requisiti richiesti

Per ottenere la nuova carta, i cittadini dovranno presentarsi presso la sede scelta all’orario indicato con:

la conferma di prenotazione;

una fototessera in formato conforme agli standard ICAO;

una carta di pagamento elettronico per il versamento del costo previsto;

il documento di identità precedente, che sarà ritirato al momento del rilascio della CIE.

L’iter di registrazione è rapido e prevede il rilevamento delle impronte digitali, oltre al controllo dei dati anagrafici. La consegna della carta avviene successivamente a domicilio tramite posta.

Orari e sedi aperte sabato 13 settembre

Sabato 13 settembre 2025 il Municipio VIII aprirà la sede di via Benedetto Croce 50 dalle 8.30 alle 15.30. L’accesso sarà riservato esclusivamente agli utenti in possesso di prenotazione.

Nella stessa giornata, gli sportelli degli ex PIT e la sede di via Petroselli 52 saranno operativi dalle 8.30 alle 16.30, offrendo un arco orario più esteso per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Orari e sedi aperte domenica 14 settembre

La giornata di domenica 14 settembre 2025 sarà interamente dedicata alle aperture straordinarie delle postazioni negli ex PIT e in via Petroselli 52. In questo caso, gli orari saranno ridotti: dalle 8.30 alle 12.30.

Si tratta di un’opportunità utile per chi non riesce a recarsi negli uffici durante la settimana e preferisce gestire la pratica nel fine settimana.

Un servizio in crescita costante

Gli Open Day per la Carta di Identità Elettronica nascono per rispondere a un’esigenza diffusa: ridurre i tempi di attesa e ampliare la disponibilità del servizio. Negli ultimi mesi, l’amministrazione capitolina ha incrementato il numero delle aperture straordinarie, con l’obiettivo di agevolare il maggior numero possibile di cittadini.