Roma, Carta d’Identità Elettronica: Open Day 14 e 15 dicembre Municipi II, III, VIII e XI – ex Pit e via Petroselli 52

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica (Cie) continuano nel fine settimana del 14 e del 15 dicembre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi II, III, VIII e XI nella giornata di sabato 14 dicembre.

Domenica 15 saranno attivi – oltre, come di consueto, agli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore e piazza Sonnino e al punto di rilascio di via Petroselli 52 –anche gli uffici anagrafici del Municipio III .

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 13 dicembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI:

SABATO 14 DICEMBRE 2024

Municipio II : la sede di via Dire Daua 11 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00;

: la sede di via Dire Daua 11 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00; Municipio III : la sede di via Fracchia 45 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00;

: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00; Municipio VIII : la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle 8.30 alle 15.30;

: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle 8.30 alle 15.30; Municipio XI: la sede di via Cardano 135 sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00.

DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

Municipio III: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta dalle 9.00 alle 18.00.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 CHE SARANNO APERTI SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 14 dicembre dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 15 dicembre dalle 8.30 alle 12.30.