Roma. Carta d’Identità Elettronica, Open Day 7 e 8 settembre Municipio V, Ex Pit e Via Petroselli 52

Nel weekend del 7 e 8 settembre 2024, i cittadini romani avranno l’opportunità di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) grazie agli Open Day organizzati dal Comune di Roma. Questa iniziativa, che ha riscosso grande successo negli ultimi due anni, prevede aperture straordinarie di alcuni uffici anagrafici e dei Punti Informativi Turistici (PIT) del centro storico, offrendo così un servizio essenziale anche durante il fine settimana.

Le sedi coinvolte e gli orari di apertura

Le aperture straordinarie di questo fine settimana saranno suddivise in due giornate:

Sabato 7 settembre 2024: Il Municipio V sarà protagonista con l’apertura dell’ufficio anagrafico di Via di Torre Annunziata 1, che accoglierà i cittadini dalle ore 09:00 alle 15:00.

Domenica 8 settembre 2024: Saranno attivi gli ex Punti Informativi Turistici situati in Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e la nuova sede di Via Petroselli 52. Gli orari di apertura previsti per questi punti sono dalle 08:30 alle 12:30.

Questi Open Day rappresentano un’occasione importante per i cittadini che necessitano di rinnovare il proprio documento d’identità senza dover aspettare lunghi tempi di attesa. Il Comune di Roma, infatti, ha messo a disposizione oltre 400 appuntamenti per questo fine settimana, consentendo a un numero significativo di persone di accedere a questo servizio.

Come prenotare e cosa portare

Per partecipare agli Open Day e richiedere la CIE, è obbligatorio prenotare un appuntamento tramite il sito web dedicato del Ministero dell’Interno (Agenda CIE) a partire da venerdì 6 settembre. Le prenotazioni saranno disponibili fino a esaurimento posti, quindi è consigliabile agire tempestivamente.

Al momento della richiesta, sarà necessario presentarsi all’appuntamento con una fototessera recente, una carta di pagamento elettronico per il pagamento della tassa e il vecchio documento d’identità da sostituire. Questo iter ben organizzato permette di snellire le procedure e garantire un servizio efficiente e rapido.

L’importanza dell’iniziativa secondo l’Assessore Catarci

L’Assessore Capitolino alle Politiche del Personale, Andrea Catarci, ha espresso soddisfazione per l’impegno costante degli ufficiali d’Anagrafe e degli altri enti coinvolti, sottolineando come questo servizio abbia ormai raggiunto un livello di efficienza notevole, grazie anche alla collaborazione tra i Municipi e i Dipartimenti capitolini.

“Anche in questo fine settimana del mese di settembre, ci sarà il consueto appuntamento con l’Open Day per il rilascio della CIE: questo weekend sarà possibile ricevere, con prenotazione, oltre 400 richieste.

Un ringraziamento sentito va agli ufficiali d’Anagrafe, ai Municipi e ai Dipartimenti capitolini competenti, impegnati da più di due anni nelle aperture degli Open Day”, ha dichiarato l’Assessore Capitolino alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci.

Gli Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica continuano a rappresentare un’opportunità preziosa per i cittadini romani. Grazie alle aperture straordinarie di questo fine settimana, il Comune di Roma si conferma attento alle esigenze della popolazione, offrendo soluzioni concrete per accedere ai servizi essenziali in maniera rapida ed efficiente. Si consiglia di prenotare il proprio appuntamento il prima possibile per usufruire di questo servizio e assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per evitare inconvenienti.