Roma, Carta d’Identità Elettronica: Open Day Municipi XII e XIII, Ex Pit e Via Petroselli 52

Roma Capitale continua a facilitare i cittadini nell’ottenimento della Carta d’Identità Elettronica (CIE) con l’organizzazione di nuovi Open Day , in programma per la fine settimana del 21 e 22 settembre 2024 . In questa occasione, saranno previste aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi XII e XIII , oltre agli ex Punti Informativi Turistici (PIT) situati nel centro storico della città, insieme al nuovo punto di rilascio presso via Petroselli 52 .

Questa iniziativa, ideata per venire incontro alle esigenze di chi ha bisogno di rinnovare o richiedere per la prima volta il CIE, si pone l’obiettivo di ridurre le tempistiche di attesa per il rilascio del documento, offrendo agli utenti la possibilità di completare la procedura con un appuntamento nel giro di uno o due giorni.

Come prenotare l’appuntamento

Per accedere al servizio durante gli Open Day è obbligatoria la prenotazione , che potrà essere effettuata a partire da venerdì 20 settembre . Gli interessati dovranno collegarsi al portale del Ministero dell’Interno Agenda CIE ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ) e selezionare la sede e l’orario disponibile fino all’esaurimento dei posti. La rapidità nella prenotazione è cruciale, data l’elevata richiesta e la limitata disponibilità.

“Grazie alle aperture straordinarie del prossimo fine settimana, i cittadini che hanno bisogno di rinnovare il proprio documento d’identità potranno farlo con attese minime, prenotandosi già a partire dal venerdì precedente”, ha dichiarato l’ Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti , Andrea Catarci. “In questa fine settimana sarà possibile accogliere oltre 500 richieste di CIE, grazie alla collaborazione del personale degli uffici municipali e dei dipartimenti capitolini coinvolti.”

Documenti necessari per la richiesta

Per poter completare la richiesta della Carta d’Identità Elettronica, i cittadini dovranno presentarsi agli uffici muniti di:

Prenotazione effettuata tramite il portale Agenda CIE

effettuata tramite il portale Agenda CIE Fototessera recente

recente Vecchio documento di identità

di identità Carta di pagamento elettronica per effettuare il pagamento della tariffa del rilascio

Orari e sedi di apertura

Gli uffici coinvolti in questa iniziativa copriranno un ampio arco orario nel weekend, garantendo la massima flessibilità per chi ha necessità di accedere al servizio:

Municipio XII : Via Fabiola 14 sarà aperta sabato 21 settembre dalle 08:00 alle 13:30

: sarà aperta dalle Municipio XIII : Via Aurelia 470 sarà aperta sabato 21 settembre dalle 08:30 alle 14:00

Per coloro che desiderano accedere al servizio nel centro storico, gli ex PIT, che sono stati riconvertiti per l’occasione, saranno disponibili nelle seguenti sedi:

Piazza Santa Maria Maggiore

Piazza Sonnino

Piazza delle Cinque Lune

Via Petroselli 52

Queste sedi saranno operative con i seguenti orari:

Sabato 21 settembre : dalle 08:30 alle 16:30

: dalle Domenica 22 settembre : dalle 08:30 alle 12:30

Gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica rappresentano un’opportunità importante per tutti i cittadini di Roma che desiderano rinnovare il proprio documento d’identità o richiederlo per la prima volta, riducendo i tempi di attesa grazie alle aperture straordinarie degli uffici comunali e centrale.

Grazie alla flessibilità garantita dagli orari e dalle diverse sedi coinvolte, si prevede che oltre 500 richieste di CIE potranno essere soddisfatte in questo fine settimana. L’iniziativa dimostra l’impegno del Comune di Roma nel facilitare i servizi anagrafici e venire incontro alle esigenze della cittadinanza, promuovendo un accesso veloce ed efficiente.