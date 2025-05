Roma. Carta Identità Elettronica, Open Day 10 e 11 maggio: Municipi III, VI, VII, VIII, XI, XII e XV

Roma Capitale per il secondo weekend di maggio ha previsto un altro Open Day dedicato alla Carta d’Identità Elettronica. L’ennesima opportunità per chiunque stia cercando di mettere le mani su questo importante documento digitale.

Roma Capitale torna di scena

Consapevole della preoccupazione dei suoi abitanti dinanzi ai lunghi tempi di attesa per l’ottenimento della Carta di Identità Elettronica, il Campidoglio ha deciso di ripetere l’iniziativa. Così, sabato 10 e domenica 11 maggio, apertura straordinaria degli sportelli anagrafici dei Municipi III, VI, VII, VIII, XI, XII e XV.

E non solo, anche i gazebo degli ex Pit (Punti Informativi Turistici) di piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di via Petroselli, 52, saranno aperti per l’occasione, anche durante la giornata di domenica.

Servizi anagrafici aperti: orari dettagliati

Di seguito, un approfondimento sugli orari di apertura dei diversi municipi e dei gazebo degli ex Pit durante l’Open Day. Il sabato, l’apertura avverrà dalle 8:00 con orari di chiusura diversi in base al municipio, che spaziano dalle 13:30 alle 16:30. La domenica, i gazebo degli ex Pit rimarranno invece aperti dalle 8:30 alle 12:30.

Una nota da considerare: per partecipare a questi open day è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. La prenotazione potrà essere effettuata dalle 9 di venerdì 9 maggio.

Checklist per un’effettiva prenotazione

Il giorno dell’open day, vi dovrete presentare allo sportello anagrafico muniti di una fototessera, una carta di pagamento elettronico, il ticket della prenotazione e, nel caso di rinnovo o smarrimento, il vostro precedente documento d’identità.

Municipi aperti: sedi e orari

Municipio III – La sede di via Fraccia n. 45 sarà aperta sabato 10 dalle 8:00 alle 13:00;

Municipio VI – La sede di via Duilio Cambellotti n. 11 sarà aperta sabato 10 dalle 8:00 alle 16:30;

Municipio VII – La sede di piazza Cinecittà n. 11 sarà aperta sabato 10 dalle 8:30 alle 16:30;

Municipio VIII – La sede di via Benedetto Croce n. 50 sarà aperta sabato 10 dalle 8:30 alle 15:30;

Municipio XI – La sede di via Portuense n. 579 sarà aperta sabato 10 dalle 8:00 alle 14:00;

Municipio XII – La sede di via Fabiola n . 14 sarà aperta sabato 10 dalle 8:30 alle 13:30;

Municipio XV – La sede di via Enrico Bassano n. 10 sarà aperta sabato 10 dalle 8:30 alle 16:00.

