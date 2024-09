Roma. Casal Palocco, arrestato insospettabile 31enne romano trovato in possesso di oltre 98,5 kg di droga

Nel tranquillo e prestigioso quartiere residenziale di Casal Palocco, noto per la sua atmosfera serena e lontana dal caos della Capitale, si è consumato un evento che ha sconvolto la comunità locale. I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco, in collaborazione con la Compagnia di Ostia, hanno arrestato un 31enne romano incensurato, fino a quel momento ritenuto insospettabile, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di una quantità impressionante di droga: oltre 98,5 kg, accuratamente nascosti nella sua abitazione.

L’operazione, condotta sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Roma, ha portato alla luce una realtà preoccupante. Durante la perquisizione del domicilio del sospettato, i Carabinieri hanno scoperto una vera e propria “centrale della droga”, con una vasta gamma di sostanze stupefacenti pronte per essere distribuite sul mercato romano e, presumibilmente, anche nei luoghi della movida capitolina.

In particolare, sono stati rinvenuti 90,3 kg di hashish, 8,1 kg di marijuana e 36 g di cocaina, sostanze che erano nascoste in modo meticoloso all’interno di due celle frigorifere e in diversi trolley da viaggio. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato 200 euro in contanti, materiale per la pesatura e il confezionamento, e diverse sostanze chimiche utilizzate per il taglio della droga.

Carabinieri mostrano la droga sequestrata

Il ritrovamento più singolare riguarda una nuova tipologia di stupefacente: biscotti confezionati artigianalmente, che sembrano contenere il principio attivo THC della marijuana. Questo tipo di droga, che potrebbe rappresentare una “nuova frontiera” nello spaccio, è particolarmente preoccupante perché rende l’assunzione di stupefacenti più accessibile e allettante, soprattutto per i giovani.

Ulteriori elementi di interesse emersi dall’operazione includono i confezionamenti dei panetti di hashish, molti dei quali recavano loghi distintivi come il simbolo di una nota squadra di calcio olandese e l’immagine di un famoso personaggio dei cartoni animati. Questi marchi potrebbero indicare una sorta di “garanzia di qualità”, utilizzata per attrarre i consumatori sul mercato.

Le sostanze stupefacenti, il denaro e il materiale sequestrato sono ora oggetto di approfonditi accertamenti tecnico-scientifici da parte delle autorità. Nel frattempo, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto del 31enne, disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

È importante ricordare che, nonostante la gravità delle accuse, il 31enne deve essere considerato innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza passata in giudicato. Le indagini preliminari proseguono, e sarà solo al termine di queste che si potrà fare piena luce sulla vicenda.

L’arresto del giovane, incensurato e fino ad ora senza alcun precedente penale, ha suscitato notevole stupore tra i residenti di Casal Palocco, un quartiere che mai si sarebbe aspettato di diventare il teatro di un’operazione antidroga di tale portata. Questo episodio dimostra ancora una volta l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità nelle nostre città.