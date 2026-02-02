Roma-Cassino, stop su Frosinone dal 6 all’8 febbraio: bus sostitutivi da e per Colleferro

Tre giorni che mettono alla prova la mobilità quotidiana di migliaia di lavoratori e studenti: da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026 la stazione di Frosinone entra in una fase di cantiere che impone variazioni, limitazioni e cancellazioni su più relazioni regionali. Il provvedimento, legato a manutenzioni programmate nello scalo, riguarda in modo diretto la dorsale Roma-Cassino e coinvolge anche collegamenti che si innestano su Caserta/Benevento e sull’asse verso il Molise.

Chiusura operativa su Frosinone: perché si ferma e cosa si realizza

La chiave è un intervento infrastrutturale che cambia la fruibilità della stazione: l’installazione del nuovo sovrappasso pedonale. In queste ore lo scalo è già visivamente segnato dalla presenza dei mezzi di cantiere e, secondo quanto indicato dalle comunicazioni di esercizio, per consentire lavorazioni in sicurezza la circolazione viene rimodulata. L’obiettivo è superare l’attuale dipendenza dal sottopasso come unico collegamento interno, introducendo un attraversamento in quota che renda i flussi più scorrevoli e riduca i colli di bottiglia nelle fasce di punta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non è un intervento isolato: la stazione è al centro di una riqualificazione più ampia avviata nel 2024, con investimento di circa 20 milioni di euro a cura di RFI, inserita nel Piano Integrato Stazioni e sviluppata con il Comune. La cornice dichiarata è quella di un hub moderno, più accessibile e più integrato con il tessuto urbano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bus sostitutivi e tratte: la nuova mappa dei collegamenti nel weekend 6-8 febbraio

Nel periodo 6-8 febbraio, Trenitalia segnala variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso per i regionali su diverse relazioni: Roma Termini–Frosinone, Roma Termini–Cassino, Roma Termini–Caserta, Roma Termini–Benevento, Roma Termini–Boiano, oltre a collegamenti da Roma Tiburtina e ad alcune relazioni locali in area Cassino/Roccasecca.

Per garantire continuità, è previsto un servizio con bus sostitutivi sulle tratte Colleferro–Frosinone, Colleferro–Cassino, Colleferro–Roccasecca, Roma Termini–Campobasso e Roma Tiburtina–Campobasso. Il punto operativo, per molti pendolari diretti verso la Capitale, diventa quindi Colleferro: si arriva in bus e si prosegue in treno, oppure si compie il percorso inverso al ritorno.

Attenzione anche ai dettagli logistici: le fermate dei bus non sempre coincidono con i piazzali delle stazioni. Per Frosinone la fermata indicata è Stallo Cotral presso Piazza Sandro Pertini; per Cassino è previsto Viale Ivanoe Bonomi; per Roma Termini Via Giolitti 10; per Roma Tiburtina Piazzale Spadolini (oltre alle altre fermate elencate per Roccasecca, Ceccano, Ferentino-Supino, Isernia e Vinchiaturo).

Treni che terminano o partono da Colleferro: cosa significa per gli orari reali

Sulla Roma-Cassino, la rimodulazione non si limita ai bus: gli avvisi di infomobilità riportano numerose corse che, nelle date interessate, risultano limitate su Colleferro (treni che terminano la corsa lì) oppure originate da Colleferro (partenze da Colleferro invece che dalle stazioni ciociare). In alcune fasce si registrano anche cancellazioni. È il classico effetto “collo di bottiglia” quando un nodo come Frosinone viene temporaneamente sottratto alla piena operatività.

La conseguenza pratica è semplice: i tempi di viaggio diventano meno prevedibili, perché al tempo ferroviario si somma quello su gomma, con possibili differenze in base al traffico e al carico passeggeri. Per chi usa abbonamenti e coincidenze, la raccomandazione è di verificare la soluzione proposta dai canali ufficiali prima di partire: la stessa Trenitalia indica che i canali di vendita risultano aggiornati con le modifiche del periodo.

RM228 cancellato, resta RM63B: la fascia notturna cambia volto

C’è poi una notizia secca che riguarda chi rientra tardi: il bus programmato RM228 (Frosinone 23:50 – Cassino 01:10) risulta cancellato nei giorni 5, 6, 7 e 8 febbraio. Al suo posto viene indicato il RM63B (Colleferro 23:20 – Cassino 02:01). È un dettaglio che pesa perché, nelle ore serali, le alternative calano e un cambio non previsto rischia di trasformarsi in attese lunghe e spostamenti aggiuntivi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una “Termini” ciociara: cosa promette il progetto e quali ricadute pubbliche porta

L’intervento si inserisce in un disegno più ambizioso: RFI descrive una stazione destinata a essere più luminosa e accogliente, con un atrio rinnovato in acciaio e vetro, facciate riqualificate e un nuovo sovrappasso pedonale di circa 57 metri, coperto da pannelli fotovoltaici. L’accesso è previsto mediante una struttura vetrata su due livelli con ascensore e scale, con ingresso diretto da via Pergolesi e connessione verso l’area di attestamento e i parcheggi di scambio.

Dal punto di vista pubblico, il nodo è l’equilibrio fra cantierizzazione e diritto alla mobilità: ogni fermo operativo su una linea pendolare produce effetti su lavoro, studio e servizi, specialmente in un territorio che usa il ferro come collegamento principale con Roma. Per questo la qualità della comunicazione (orari chiari, fermate certe, personale informativo) e la capacità dei bus sostitutivi diventano parte integrante dell’opera: non accessori, ma misura concreta dell’affidabilità del sistema.