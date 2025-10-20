Roma celebra Pasolini: eventi e riflessioni a 50 anni dalla morte

Mentre ci avviciniamo al 50° anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini, il Comune di Roma si prepara a celebrare uno degli intellettuali più complessi e discussi del Novecento italiano.

Smeriglio: “Non sarà una rassegna agiografica”

Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura, ha messo in piedi una serie di eventi che spaziano dall’arte al cinema, dal teatro alla fotografia, per offrire un omaggio sentito e sincero. “Non sarà una rassegna agiografica,” promette Smeriglio, “ma un’occasione per riflettere sull’eredità e la complessità di Pasolini.”

Gli artisti coinvolti

Tra i tanti artisti che parteciperanno agli eventi in memoria di Pasolini ci sono personalità del calibro di Fabrizio Gifuni, Filippo Timi ed Elio Germano. Nanni Moretti organizzerà una retrospettiva al Nuovo Cinema Sacher, mentre Franco Pinna presenterà una mostra fotografica alla Casa del Cinema. Massimo Popolizio si esibirà al Teatro di Tor Bella Monaca, arricchendo ulteriormente il programma che prevede oltre cento eventi in sessanta giorni.

Il 2 novembre: un giorno speciale

La giornata clou sarà il 2 novembre. Il mattino vedrà una partita di calcio tra la Nazionale Poeti e la Nazionale Giornalisti, celebrando una delle passioni dello scrittore. Una cerimonia ufficiale con drappo capitolino si terrà in via dell’Idroscalo, luogo dell’assassinio di Pasolini. Nel pomeriggio è previsto un incontro presso il Teatro di Ostia Antica con Dacia Maraini, amica personale dello scrittore.

I luoghi pasoliniani a Roma

La commemorazione si snoderà attraverso vari luoghi significativi della vita e dell’opera di Pasolini. Trastevere, Ponte Mammolo e l‘Eur saranno solo alcune delle tappe simboliche del suo legame con la città eterna. Un dibattito su “Il vangelo secondo Matteo” vedrà coinvolti Martin Scorsese e Monsignor Antonio Spadaro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’eredità sociale e culturale

Pasolini fu un intellettuale libero e critico della modernità. Le sue osservazioni hanno influenzato il dibattito pubblico e le politiche sociali urbane. L’amministrazione Petroselli lavorò per migliorare le borgate da lui descritte così vividamente nei suoi scritti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le borgate oggi

Sebbene molti dei quartieri periferici descritti da Pasolini siano stati trasformati radicalmente dopo la sua morte grazie a interventi amministrativi significativi, sfide rimangono tuttora presenti. Luoghi come Corviale e Laurentino 38 non sono più borgate nel senso tradizionale ma continuano a confrontarsi con problematiche sociali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La Cultura nelle periferie

L’attuale amministrazione romana considera prioritario mantenere vivo il ricordo di Pasolini proprio nelle periferie da lui tanto amate e descritte. La cultura è vista come uno strumento chiave per rafforzare l’identità comunitaria e promuovere lo sviluppo sociale.