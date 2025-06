Roma, chiusi due locali storici della movida romana: blatte e cucine sporche

Controlli a sorpresa: scoperta choc

Un blitz inatteso da parte degli agenti della polizia locale e del personale dell'Asl Rm 3 ha portato alla luce una situazione igienica sconcertante presso il bar Rhegion e il laboratorio di pasticceria Il Cornettone, situati in via Oderisi da Gubbio. Questi due locali, conosciuti punti di ritrovo per la movida romana, si sono trovati al centro di un'indagine che ha rivelato gravi carenze sanitarie. Le autorità hanno dunque provveduto alla chiusura immediata delle attività, imponendo sanzioni per un totale di oltre 12 mila euro ai rispettivi titolari.

Cosa hanno trovato gli ispettori

Nel momento in cui le forze dell'ordine hanno varcato le soglie delle cucine, lo scenario che si è presentato davanti ai loro occhi era decisamente fuori dal comune. Blatte sul pavimento, alimenti mal conservati in contenitori scoperti, pentole incrostate e muri anneriti dalle incrostazioni erano solo alcune delle gravi irregolarità riscontrate. Le condizioni igieniche erano tali da richiedere non solo la chiusura immediata dei locali, ma anche un intervento urgente di disinfestazione.

Documentazione mancante e sanzioni severe

Oltre alle evidenti carenze strutturali e sanitarie, agli operatori mancavano anche i necessari attestati Haccp oltre alle etichettature conformi sulla provenienza dei prodotti, come stabilito dalla normativa vigente. La somma delle violazioni ha portato a sanzioni economiche pesanti per i titolari, i quali dovranno ora affrontare le spese per adeguare i loro locali agli standard richiesti se vorranno riaprire al pubblico.

Impatto sulla movida locale

I provvedimenti intrapresi dalle autorità colpiscono duramente la movida di viale Marconi, dove Il Cornettone era una meta abituale per i giovani nelle ore serali, mentre il bar Rhegion era rinomato per i suoi gelati. Adesso i gestori dovranno lavorare alacremente per risolvere tutte le problematiche segnalate prima di poter tornare ad accogliere clienti nei loro spazi.

