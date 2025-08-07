 
Menù
  • Prima pagina
  • Redazione
  • Vuoi rimanere aggiornato?
  • Sostienici
  • La tua pubblicità su QDL
    • Categorie
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Sicurezza alimentare

    Roma, chiuso il “Good Sushi” di via Prenestina: topi tra i tavoli e cibi scaduti

    di Redazione
    Nel retrobottega del locale, è stata trovata una sala utilizzata come dormitorio per 45 dipendenti
    Good Sushi (Dalla Pagina Facebook del locale giapponese)
    Good Sushi (Dalla Pagina Facebook del locale giapponese)

    Intervento della Questura

    Si è conclusa con la chiusura definitiva l’operazione di controllo condotta dalla Questura di Roma presso il ristorante Good Sushi, situato in via Prenestina. Uno scenario da incubo ha accolto gli agenti intervenuti: topi tra i tavoli e cibi mal conservati erano solo la punta dell’iceberg dei problemi.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Sicurezza inesistente e dipendenti allo stremo

    L’attenzione degli agenti si è subito concentrata sulle gravi carenze in tema di sicurezza. Al loro arrivo, le squadre si sono trovate davanti a estintori senza manutenzione utilizzati come fermaporte. Le uscite di emergenza erano bloccate da oggetti vari, rendendo impossibile un’evacuazione rapida in caso di necessità.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    La Polizia appone i sigilli al “Good Sushi”

    Condizioni igieniche disastrose

    Il panorama interno del ristorante non era meno critico per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie. Gli agenti hanno scoperto alimenti conservati senza il minimo rispetto delle normative vigenti, con cibi scaduti e abbandonati in cucine sporche.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Dormitorio improvvisato per i lavoratori

    Nel retrobottega del locale, è stata trovata una sala utilizzata come dormitorio per 45 dipendenti. Materassi ammassati senza criterio e due lavoratori privi di documentazione regolare hanno completato un quadro già drammaticamente problematico.

    Sequestro immediato del locale

    Alla luce delle irregolarità riscontrate, gli agenti hanno proceduto con il sequestro preventivo del locale. La struttura è gestita da una società srl, il cui amministratore è legato alla Repubblica Popolare Cinese. Il provvedimento è stato poi confermato dal giudice che ne ha ribadito la chiusura fino a nuova disposizione.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    © Riproduzione riservata
     
    Chiusure Igiene Ristoranti Sequestri

    Condividi questa notizia per primo

    Facebook
    X
    Telegram
    WhatsApp
    Linkedin
    Pinterest
    E-mail
    Stampa
    Scorri lateralmente questa lista

    Seguici per rimanere aggiornato

    Sostieni il nostro giornalismo

    I PIU' LETTI
    Condividi
    Sostienici
    Bonifico
    Donazione con carta