Roma. Choc al Mercato Esquilino, sequestrata una tonnellata di pesce avariato

L’operazione dei Carabinieri

Nel movimentato quartiere romano dell'Esquilino, spesso teatro di scene vivaci e contrasti culturali, i carabinieri hanno recentemente effettuato un'operazione che ha portato al sequestro di una quantità significativa di pesce in cattivo stato. In particolare, una tonnellata di pesce avariato è stata rinvenuta in tre diverse pescherie durante un blitz condotto dalle forze dell'ordine. L'operazione si è svolta in collaborazione con i medici veterinari dell'Asl Roma 1.

Le condizioni del pescato

Il pesce confiscato era conservato in condizioni igieniche pessime, creando un potenziale rischio per la salute degli acquirenti. Infatti, qualora fosse stato messo in vendita, avrebbe potuto rappresentare un pericolo significativo per chi lo avesse consumato. Alla fine dell'operazione, le tre attività sono state sanzionate con multe che ammontano a 14 mila euro complessivi. La destinazione finale per questi prodotti sarà lo smaltimento controllato, necessario per evitare ulteriori conseguenze sanitarie negative.

Un problema ricorrente

L'Esquilino non è nuovo a episodi simili che pongono l'accento sulla questione della sicurezza alimentare. Solo pochi mesi fa, nella stessa zona, un macellaio è stato sorpreso mentre affettava carne sul pianale di un camion parcheggiato lungo la strada. Questa scena surreale ha evidenziato ancora una volta i problemi legati alla gestione delle norme igienico-sanitarie nel quartiere.

L’impegno delle autorità

L'Arma dei Carabinieri ha annunciato che verranno intensificati i controlli nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle normative sanitarie e proteggere la salute pubblica. Questa azione sottolinea l'importanza della conformità alle regole igienico-sanitarie come elemento essenziale per la tutela della comunità cittadina.

