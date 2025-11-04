“Roma Chocolate” dal 7 al 9 novembre all’Eur: un paradiso per gli amanti del cacao

Preparati a una dolce invasione: “Roma Chocolate” sta per tornare nella Capitale. Dal 7 al 9 novembre, l’evento trasformerà il quartiere Eur in un paradiso per gli amanti del cacao. Viale America sarà il centro di questa festa gustosa, pronto ad accogliere curiosi e golosi da ogni parte. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Festa del Cioccolato all’Eur, tre giorni imperdibili

Dopo il successo riscosso ai Castelli Romani, la manifestazione fa ritorno a Roma con tante novità e conferme. Gli appassionati di cioccolato potranno perdersi tra praline e tavolette artigianali grazie alla presenza di maestri cioccolatieri pronti a far scoprire i segreti del cacao. L'evento si svolgerà all'aperto lungo viale America, lato laghetto, dalle 10 del mattino fino a sera.

Attività per grandi e piccoli

Non solo degustazioni: nel weekend spazio anche ai laboratori pensati per i più piccoli. Sabato e domenica saranno infatti dedicati a workshop interattivi e show cooking capaci di coinvolgere anche i palati più esigenti. I bambini potranno divertirsi imparando come si lavora il cioccolato mentre gli adulti seguiranno dimostrazioni culinarie dal vivo.

Un evento per tutti

L'ingresso alla manifestazione è gratuito, rendendo "Roma Chocolate" accessibile a chiunque voglia trascorrere una giornata diversa all'insegna della dolcezza. Le attività proposte sono pensate per accontentare tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti incuriositi dalle tecniche dei maestri del cioccolato.

Una tradizione che continua

L’evento si inserisce ormai come appuntamento fisso nel panorama delle manifestazioni romane legate al mondo enogastronomico. Il successo delle passate edizioni ha consolidato “Roma Chocolate” come punto di riferimento per gli amanti del genere, richiamando appassionati non solo dalla città ma anche dalle regioni vicine.

Dunque non resta che segnare le date sul calendario: dal 7 al 9 novembre, l’appuntamento è a viale America.