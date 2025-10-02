Roma, ciclista 17enne muore travolto da un’auto su Corso Francia

Una tragedia ha colpito la capitale italiana nella notte tra venerdì e sabato. Un giovane di appena 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva in bicicletta Corso Francia. Il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito da un’automobile. Erano circa le due del mattino quando le autorità locali sono accorse sul luogo.
Il contesto dell’incidente
L’episodio si è verificato all’altezza del civico 115A di Corso Francia, una via trafficata e nota per la sua pericolosità. La direzione era verso il centro della città, un itinerario che il giovane ciclista conosceva bene. Proprio quella sera, il ragazzo aveva partecipato a una manifestazione per Flotilla, dimostrando l’impegno e l’entusiasmo tipico della sua giovane età.
Ricerca di testimoni
Immediato è stato l’intervento delle pattuglie del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono tuttora in corso e le autorità sono alla ricerca di eventuali testimoni che possano fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto.
La notizia della morte del ragazzo si è diffusa velocemente sui social media, invasi da messaggi di cordoglio e incredulità per una vita spezzata così prematuramente, e puntualmente si riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale per gli appassionati delle due ruote.