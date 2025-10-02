Roma, ciclista 17enne muore travolto da un’auto su Corso Francia

Una tragedia ha colpito la capitale italiana nella notte tra venerdì e sabato. Un giovane di appena 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva in bicicletta Corso Francia. Il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito da un’automobile. Erano circa le due del mattino quando le autorità locali sono accorse sul luogo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il contesto dell’incidente

L’episodio si è verificato all’altezza del civico 115A di Corso Francia, una via trafficata e nota per la sua pericolosità. La direzione era verso il centro della città, un itinerario che il giovane ciclista conosceva bene. Proprio quella sera, il ragazzo aveva partecipato a una manifestazione per Flotilla, dimostrando l’impegno e l’entusiasmo tipico della sua giovane età. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ricerca di testimoni

Immediato è stato l’intervento delle pattuglie del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono tuttora in corso e le autorità sono alla ricerca di eventuali testimoni che possano fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La notizia della morte del ragazzo si è diffusa velocemente sui social media, invasi da messaggi di cordoglio e incredulità per una vita spezzata così prematuramente, e puntualmente si riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale per gli appassionati delle due ruote.