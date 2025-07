Operazione congiunta per contrastare criminalità

Una vasta operazione di controllo ha interessato nelle ultime ore il quartiere Cinecittà, a Roma. I Carabinieri della Stazione di Cinecittà, supportati dai colleghi della Compagnia Roma Casilina, dal Gruppo Carabinieri Forestale di Roma e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno effettuato un servizio mirato a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa, con un'attenzione particolare alle aree interessate dalla movida.

L’attività, pianificata in linea con le strategie del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e coordinate all’interno del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha prodotto un bilancio significativo: quattro persone denunciate alla Procura della Repubblica, 11 sanzionate in via amministrativa e oltre 11.000 euro di multe complessive.

Quattro denunce per reati diversi

Durante i controlli, i militari hanno denunciato un uomo di 36 anni, di nazionalità italiana, per evasione. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione né motivazione valida.

In un altro intervento, un cittadino originario della provincia di Catanzaro è stato fermato perché trovato in possesso di un casco da motociclista risultato rubato. I Carabinieri lo hanno denunciato per ricettazione e restituito l'oggetto al legittimo proprietario.

La terza denuncia riguarda un cittadino romano di 45 anni, fermato con un coltello a scatto. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni per il possesso dell’arma, configurando così il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Infine, un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultato positivo all’alcol test durante un controllo alla circolazione stradale. Carabinieri e Vigili Urbani nei controlli a Cinecittà

Otto esercizi commerciali ispezionati

Parallelamente, l’operazione ha incluso un’attività di verifica sulle attività commerciali del quartiere. In collaborazione con la Polizia Locale, i Carabinieri hanno ispezionato otto esercizi, in prevalenza tavole calde, localizzati in via Massala Corvino, via Licinio Murena, via Scribonio Curione, via Flavio Stilicone e altre strade limitrofe.

Sono emerse numerose irregolarità: conferimento dei rifiuti non conforme alle regole della raccolta differenziata, mancata predisposizione di contenitori idonei e l’utilizzo di recipienti privi di coperchi apribili a pedale. Un esercizio è stato sanzionato anche per occupazione abusiva di suolo privato e violazione del regolamento di igiene, con la conseguente sospensione dell’attività.

Le sanzioni amministrative complessive comminate ai gestori ammontano a circa 11.400 euro.

Controlli antidroga e sicurezza stradale

L'operazione ha compreso anche un'attività antidroga che ha portato all'identificazione e alla segnalazione di tre persone al Prefetto. I soggetti sono stati sorpresi in possesso di piccole quantità di hashish e sono stati sanzionati in via amministrativa.

Complessivamente, durante il servizio straordinario, sono state identificate 52 persone, controllati 19 veicoli e ispezionati 11 esercizi commerciali grazie ai numerosi posti di blocco organizzati lungo le arterie principali del quartiere.

Attività di prevenzione proseguirà nelle prossime settimane

L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso le criticità dei quartieri periferici della Capitale, specie nelle zone caratterizzate da una vivace vita notturna. Cinecittà, come altre aree della città, continua a essere al centro di azioni coordinate per contrastare fenomeni di microcriminalità, degrado urbano e violazioni alle norme commerciali.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, controlli analoghi sono previsti anche nelle prossime settimane, con il coinvolgimento di più forze di polizia per garantire un presidio capillare del territorio e rispondere alle istanze di sicurezza dei residenti.

